FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Ankara-İstanbul YHT hattında hafta sonları ilave sefer düzenlenecek

Ankara-İstanbul YHT hattında hafta sonları ilave sefer düzenlenecek

21.10.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlere (YHT) artan talebi karşılamak amacıyla Ankara-İstanbul arasında cuma, cumartesi ve pazar günleri karşılıklı birer ilave sefer düzenlenecek. Böylece 822 ilave koltuk kapasitesi sağlanmış olacak.

Ankara-İstanbul YHT hattında hafta sonları ilave sefer düzenlenecek

TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Genel Müdürlük tarafından cuma, cumartesi ve pazar günleri, artan yolcu talebi doğrultusunda ilave YHT'ler işletilecek.

Açılışından bu yana 59 milyon yolcunun kullandığı YHT'lerde günlük ortalama 10 bin yolcu taşınırken, bunun yarıdan fazlası Ankara-İstanbul arasında seyahat ediyor.

Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve İstanbul-Konya arasında günlük toplam 40 sefer yapılıyor ve özellikle hafta sonlarında seyahat talepleri düzenli artıyor.

CUMHURİYET BAYRAMI'NDA EK SEFER

Artan talepler doğrultusunda ilki 22 Ekim Cuma günü başlamak üzere cuma, cumartesi ve pazar günleri Ankara-İstanbul-Ankara arasında ilave YHT seferi konulacak. Söz konusu seferlerle günlük 822 ilave koltuk kapasitesi sağlanacak.

İlave seferlerde trenler, Ankara'dan saat 09.35'te kalkıp İstanbul/Söğütlüçeşme'ye saat 14.15'te varacak, İstanbul/Söğütlüçeşme'den saat 15.25'te kalkıp, Ankara'ya saat 20.24'te ulaşacak.

Öte yandan 28 Ekim'de, Cumhuriyet Bayramı arifesi dolayısıyla Ankara-İstanbul arasında aynı saatlerde hareket edecek ilave YHT'ler işletilecek. (AA)

Muhalefet liderlerinden Merkez Bankasının faiz kararına tepkiMuhalefet liderlerinden Merkez Bankasının faiz kararına tepki


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’nin en pahalı yolu! 40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdiTürkiye’nin en pahalı yolu! 40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi
PARTNERPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandıPodyumda talihsiz kaza! Dengesini kaybeden baş manken yere kapaklandı
İzmir esnafı: O gemi bir gün gelecekİzmir esnafı: O gemi bir gün gelecek
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!

Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Prof. Dr. Korkut Boratav: Hedef erken seçim!

Prof. Dr. Korkut Boratav: Hedef erken seçim!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.