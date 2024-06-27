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  4. Antalya'daki 5 yıldızlı otelde mide bulandıran görüntü! Açık büfeden aldığı yemekten kurt çıktı

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde mide bulandıran görüntü! Açık büfeden aldığı yemekten kurt çıktı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.06.2024 14:08
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Yaz tatilinin başlamasıyla otellerdeki doluluk oranları her geçen gün artarken, Antalya'daki 5 yıldızlı otelde kaydedilen bir görüntü ise mide bulandırdı. Açık büfeden aldığı tabağı masasına getiren bir vatandaş, yemekten çıkan kurtları görünce gözlerine inanamadı.

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde mide bulandıran görüntü! Açık büfeden aldığı yemekten kurt çıktı

Yaz ayları deyince akla ilk akla gelen tabi ki tatil olurken, deniz ve kumun keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar otelleri tercih etmeye devam ediyor. Özellikle her şey dahil 5 yıldızlı otellerde konaklamak isteyen vatandaşlar, aylar öncesinde rezervasyon yaparak bütün yılın yorgunluğunu artırmak istiyor.

5 yıldızlı otellerin fiyatları zaman zaman tartışma konusu olsa da bu yıl da doluluk oranları üst seviyelerde.

ANTALYA'DAKİ GÖRÜNTÜ 'PES' DEDİRTTİ

Açık büfelerdeki yiyeceklerin sağlıklı ve hijyenik olup olmadığı da soru işareti yaratırken, Antalya'da kaydedilen bir görüntü 'Bu kadar da olmaz' dedirtti.

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5 YILDIZLI OTELDE YEMEKTEN KURT ÇIKTI

Side'deki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan bir vatandaş, açık büfeden aldığı tabağı masasına getirdi, yemekten çıkan kurtları görünce ise gözlerine inanamadı.

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Söz konusu görüntü sosyal medyada gündem yarattı.

Express


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Anahtar Kelimeler:
antalya otel yemek
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