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Antalya kamp karavan turizminde de iddialı

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, doğal güzellikleriyle özellikle son yıllarda kamp ve karavan turizminde de öne çıkıyor.

Antalya kamp karavan turizminde de iddialı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, karavan turizminin yeni destinasyonlardan olduğunu, özellikle Kovid-19 salgınından sonra bu alana hızlı bir yöneliş gerçekleştiğini söyledi.

Karavan turizminin Avrupa ve Amerika'da bilinen ve çok revaçta olan bir turizm şekli olduğuna dikkati çeken Şahin, "Türkiye'de de karavan turizmi hızla yaygınlaştı. Bize düşen özellikle bunun altyapılarını iyi yapmak. Belediyelerimiz bu hususta çalışıyorlar. Biz de Valilik olarak bazı yerlerde karavan parkları oluşturuyoruz çünkü karavan parklarını yapmazsanız bu doğa dostu turizm, doğaya zarar veren bir turizme dönüşebilir. O yüzden karavan parklarını çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Şahin, daha fazla karavan parkı yaparak, altyapıyı güçlendirerek turizme katkı sunacaklarını, doğa dostu turizmi, karavan turizmini her zaman destekleyeceklerini ifade etti.

"KARAVAN İMALATI VE SATIŞINDA DA BÜYÜK İHRACAT POTANSİYELİ VAR"

Kamp ve karavan fuarlarının sektöre katkı sunduğuna işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"Organizasyonlarda karavan turizminin önemli potansiyel olduğunu görüyoruz. Çok güzel karavanlar, bütçelere uygun ürünler oluyor. Yatçılık da böyle başladı. Sürmene'de küçük küçük takalar ile başlayan sektördü. Bugün Türkiye yat sektöründe dünyada önemli bir yerde. Sadece Antalya Serbest Bölge'nin yıllık 1 milyar avroluk yat ihracatı var, büyük rakamlar bunlar. Karavan imalatı ve satışında da büyük ihracat potansiyeli var."

Vali Şahin, Türkiye'nin karavan turizminde de önemli olduğunu vurgulayarak, "Karavan turizmi Antalya'da yeni trendlerden. Turizmde iddialı olan Antalya, karavan turizmi için de biçilmiş bir kaftan çünkü dağları, ovaları, vadileri, muhteşem doğası, denizi, her şeyiyle karavan turizmi için de mükemmel." dedi.

Avrupa'dan çıkan turistin, karavanla Asya'nın sonuna kadar gidebildiğini ifade eden Şahin, Türkiye'nin de önemli destinasyon olduğunu dile getirdi.

"ÜLKEMİZE YOĞUN KARAVAN TALEBİ VAR"

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkan Yardımcısı Serdar Arif Bayramkaya da federasyon olarak 81 ile yayılmak istediklerini, karavancıların dostu olduklarını söyledi.

Karavan sorunlarını çözmek istediklerini anlatan Bayramkaya, Uluslararası Kamp Karavan Federasyonu (FICC) kartı ile uluslararası federasyona da bağlı olduklarını kaydetti.

Türkiye'deki karavancıların FICC kartı alarak uluslararası gezilerde tüm kamplardan yararlanabildiğini belirten Bayramkaya, "Onlarla işbirliği halindeyiz. Karavan dünyasını Avrupa standartlarına getirmek için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Bayramkaya, karavan etkinliklerinde eğitim, kültür ve sanatın önemine işaret ederek, turizm cenneti Türkiye'de yoğun karavan talebi bulunduğuna dikkati çekti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
antalya karavan
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