Antalya'ya 1 ayda 1 milyon turist bekleniyor

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kent, Kovid-19 döneminde "Güvenli Turizm Sertifikası" programıyla cazibesini daha da artırdı. Dünyada turizmin durma noktasına geldiği süreçte Antalya, Akdeniz ülkeleri arasındaki destinasyonlardan en fazla yabancı turist ağırlayan turizm merkezi oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, bu yıl kente 160 ülkeden 3 milyon 22 bin 93 turist geldi. Sadece ekimin ilk 15 gününde 445 bin 556 yabancı turist, sağlıklı ve güvenli tatil için Antalya'yı tercih etti.

RUSYA'DAN 15 GÜNDE 251 BİN 647 TUSİT GELDİ

Kente turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada büyük bir farkla Rusya yer aldı. Rusya'dan ocaktan bu yana gelen turist sayısı 1 milyon 252 bin 478 oldu. Sadece 1-15 Ekim döneminde ise Rusya'dan 251 bin 647 ziyaretçi, tatil için Antalya'ya geldi.

İkinci sırada ise 516 bin 840 turistle Ukrayna bulunuyor. Ukrayna'dan 15 günde gelen misafir sayısı 68 bin 651 olarak kayıtlara geçti.

Almanya'dan 311 bin 281, İngiltere'den 205 bin 941 ve Polonya'dan 76 bin 366 turist güvenli tatil için Antalya'yı tercih etti.