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Antalya’ya dün, 18 ülkeden 108 uçakla 45 bin 502 turist geldi

TURİZM HABERLERİ  | 11.10.2020 14:40 | Son Güncelleme

Antalya’da dün Ekim ayının en yoğun turist günü yaşandı. Kente dün 18 ülkeden 108 uçakla toplam 45 bin 502 turist geldi.

Antalya’ya dün, 18 ülkeden 108 uçakla 45 bin 502 turist geldi

Turizmin başkenti Antalya, yaz sezonu sona erse de sonbaharda da turist ağırlamaya devam ediyor.

Covid-19 pandemisi nedeniyle İngiliz pazarındaki turist azalmasını, Almanya, Rusya, Ukrayna, Polonya ve İsviçre gibi ülkeler karşılıyor.

Verilere göre, Antalya’ya dün Almanya ve İsviçre’den gelen turist sayısı 2020 yılında en fazla gelen turist sayısı oldu. Yine aynı gün 18 ülkeden 104 uçak ile toplam 45 bin 502 turist geldi. Dün Antalya’ya turist akışı Ekim ayı içinde yaşanan en yoğun gün oldu.
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En çok gelen turistlerin ülkelere göre dağılımları ise, “Rusya’dan 65 uçakla 18 bin 915, Almanya’dan 38 uçakla 7 bin 83, Ukrayna’dan 30 uçakla 6 bin 281, Polonya’dan 19 uçakla 3 bin 546, İsviçre’den 15 uçakla 2 bin 920 turist” şeklinde sıralandı.

(İHA)

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