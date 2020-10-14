Antalya, yarın 3 milyon turist rakamına ulaşacak

Antalya Kent Konseyi Turizm grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, turizm sezonunda sona yaklaşıldığını belirterek, değerlendirmelerde bulundu. Yarın sabah itibariyle turizmin başkenti Antalya’ya yaklaşık 3 milyon turistin gelmiş olacağına dikkat çeken Yavuz, “Tahminimce yılsonu kapanışında da 3 buçuk milyon civarında turist gelmiş olacak. Dünya genelindeki hareketliliğe baktığımızda bu rakamı önemli bir sayı olarak değerlendiriyoruz. Dünyada yaklaşık 350-400 milyon turizm hareketi olduğu düşünülüyor. Türkiye toplamda 13-14 milyonla kapatırsa, Antalya’da bu rakamın yüzde 3’ünü almış oluyor” dedi. Yavuz, turizm sezonunun korona virüsle birlikte tecrübe kazandığını ve süreci iyi bir şekilde ilerlettiğini söyledi.

'GÜNDE YAKLAŞIK 5 BİN ALMAN TURİST GELİYOR' 3 milyon turist rakamında Rusya, Ukrayna ve bazı Avrupa ülkelerinin önemli katkıları olduğunun altını çizen Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

“Ben turizme başladığımda Antalya’ya 250 bin turist geliyordu. Rakamlara bakıldığında, Rusya 4 Ağustos’tan itibaren sistematik şekilde rakamları üretti. Ukrayna yarım milyonu buldu. Belarus’ta haftalardır ayaklanmalar var. Buna rağmen 50 bin Belaruslu turist Antalya’ya geldi. Almanya bir takım kısıtlama ve engellemelere rağmen Antalya’yı ‘yasaklı şehirler’ statüsünden çıkarttı. Günde yaklaşık 5 bin Alman turist geliyor”



İngiltere'nin Türkiye'yi güvenli seyahat listesinden çıkartması kararına da değinen Yavuz, İngiltere’nin aldığı bu kararla aniden rakamlarda düşüşe geçtiğini kaydetti. Yavuz, “3 Ekim itibariyle İngiltere’deki sayılarımız düşmeye başladı. Nihayetinde ‘neredeyse yok’ denecek kadar az bir hale geldi. Polonya ve Romanya gibi sürpriz pazarlar da bu sezon dikkat çeken ülkeler oldular” diye konuştu.

'İYİ BİR EKİM-KASIM DÖNEMİ OLABİLİR' Recep Yavuz, Ekim ve Kasım aylarında turizm sezonunun biraz daha uzayabileceğini öngördüklerini vurguladı. İnsanlarda bastırılmış bir seyahat duygusu olduğunu dile getiren Yavuz, “Korona virüs hayatımızdan çıksa ilk yapacağımız çıkıp gezmek ve dolaşmak olacaktır. Bütün dünya insanlarında bu durum böyle. Korona virüs yüzünden yaklaşık 1 milyar insan seyahatini iptal etti. Onlar ilk fırsatta bu arzularını yerine getirmek isteyecektir. Örneğin Avrupa’da tatiller ve süreleri değişti. Şu anda kış tatilini uzaması gibi bir talep de var. Tatilini gerçekleştiremeyen insanlar için Ekim ve Kasım ayları iyi bir alternatif. Şartlarımız da uygun. Şehirlerimiz ve otellerimiz bunu kaldırabilir. Diğer ülkeler için değil de, Antalya için iyi bir Ekim-Kasım dönemi olabilir” cümlelerini kullandı.