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Avrupa'da doğal gaz krizi büyüyor! Antalya turizminde yüzde 20'lik artış beklentisi

05.09.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Avrupa büyük bir enerji sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle kışın Almanya ve Fransa gibi ülkelerde doğal gaz sıkıntısı çekileceği düşünülüyor. Avrupa’da yaşanan doğal gaz sıkıntısının ardından kış aylarını Türkiye'de geçirmeye hazırlanan turistler sebebiyle Alanya’da yüzde 20'lik artış beklentisi oluştu.

Avrupa'da doğal gaz krizi büyüyor! Antalya turizminde yüzde 20'lik artış beklentisi

Rusya -Ukrayna krizinin ardından Avrupa’da yaşanan doğalgaz sıkıntısı nedeniyle Akdeniz’de kış döneminin hareketleneceği öngörülüyor. Avrupa’da pazarlama firmalarının kış döneminde Türkiye’den tatil fiyatları vermesiyle özellikle Antalya ve Alanya bölgesinde kış sezonun da belirli oranda talep alacağı düşünülüyor. Son dönemlerde orta yaş ve üzerindeki Avrupalıların kış döneminde Alanya’yı tercih edecekleri yönünde söylemlerin olduğunu ifade eden Konaklı Turistik İşletmeler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, bu söylemlerin hedefe ulaşma ihtimalinin ise henüz netleşmediğini söyledi.

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“ÜMİT EDİYORUZ Kİ BU SÖYLEMLER HAYATA GEÇER”

Söylemlerin kaynağı olarak Almanya’daki bir pazarlama firmasının 22 günlük tatili uçak dahil 599 Euro’dan satışa sunulması ve Almanya Seyahat Acenteleri Birliği Başkanının emekli vatandaşlarına Mayorka ve ya Türkiye’de kış dönemini geçirmeleri uyarısında bulunması olduğunu vurgulayan KONTİD Başkanı Orkan, “Alman hükümetinde de bu tarz emekli insanlara kış dönemi için 500 Euro gibi destek verilmesi söz konusu olunca bu söylemler bizim ülkemizde karşılık buldu. Şu an itibariyle kış dönemine yönelik rezervasyon ve ya ön kayıt gibi bir faaliyet gerçekte yok. Tabi ki temennimiz inşallah olur. Kış döneminde Alanya’mız, Antalya’mız bir şekilde gelecek olan orta yaş misafirlerimizden gerek kar payı elde eder, gerek istihdama katkı sağlar. Belli sayıda otellerimiz açık kalabilir. Bu da şehrimiz için önemli bir değer sağlayacaktır. Ümit ediyoruz ki bu söylemler hayata geçer. Bizlerde Alanyalı turizmciler olarak bundan faydalanmış oluruz” dedi.

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ALANYA’DA KIŞIN AÇIK OLAN İŞLETME SAYISI YAKLAŞIK YÜZDE 20 ARTACAK

Doğalgaz krizinden kaynaklı olarak ülkelerinde ısınma sorunu yaşayanların Akdeniz bölgesini tercih edeceklerini düşündüğünü ifade eden Alanya Turistik İşletmeler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Kendi ülkelerinde ısınma sorunu yaşayan vatandaşların devlet yardımıyla birlikte sıcak ülkelere yani Akdeniz’e ve bölgemize talep göstereceğini düşünüyoruz. Bu minvalde tur operatörlerinin de çalışmaları var. Bu anlamda bir pazarlama geliştirerek bu işi derdest etmeye çalışıyorlar. Görünen o ki kış dönemi daha önceki dönemlere nazaran doğalgaz krizinin de etkisiyle birlikte bir miktar daha yüksek taleple karşılaşacağız. Kış döneminde açık olan tesis sayımız önceki yıllara nazaran yüzde 15 - 20 daha fazla olacak diye düşünüyorum. Tabi bu tamamıyla bu bölgeye akacakları anlamına gelmiyor. Bu anlamda ciddi sıkıntıları olan insanların sıcak iklimde hem tatil hem de dinlenme anlamında devam ederek bizlerin tesislerini de belli bir oradan dolduracaklarını gözlemliyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Alanya doğalgaz
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