Aynı gün iki kruvaziyer, Bodrum’a 2 bin 583 turist getirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kruvaziyer turizmi hareketliliğini sürdürüyor. Aynı gün içerisinde Bodrum Limanı’na yanaşan iki kruvaziyer gemisiyle ilçeye toplam 2 bin 583 turist geldi.

BODRUM LİMANI'NDA YOĞUNLUK

Malta bayraklı ve 295 metre uzunluğundaki Mein Schiff 5 adlı kruvaziyer gemisi, sabah saatlerinde Mykonos Limanı’ndan hareket ederek Bodrum Limanı’na ulaştı. Geminin akşam saatlerinde Heraklion Limanı’na doğru yola çıkacağı öğrenildi.

Gemide çoğunluğu Alman turistlerden oluşan 2 bin 450 yolcu ile 906 personelin bulunduğu bildirildi.

LE BOUGAINVILLE DE BODRUM’A ULAŞTI

Bodrum Limanı’na gün içerisinde yanaşan bir diğer kruvaziyer ise Fransa bayraklı Le Bougainville oldu. 131 metre uzunluğundaki geminin Patmos Limanı’ndan Bodrum’a geldiği, akşam saatlerinde ise Kos Limanı’na hareket edeceği belirtildi.

Ağırlıklı olarak Amerikalı turistleri taşıyan gemide 133 yolcu ve 119 personelin yer aldığı kaydedildi.

TARİHİ VE TURİSTİK NOKTALARI GEZECEKLER

Kruvaziyer gemileriyle Bodrum’a gelen turistlerin gün boyunca ilçe merkezinde vakit geçirerek tarihi ve turistik noktaları ziyaret etmesi, çarşı ve sahil bölgelerinde alışveriş yapması ve kentin turizm hareketliliğine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır