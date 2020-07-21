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Ayvalık'ta otel el değiştirdi, müşteriler kapıda kaldı

TURİZM HABERLERİ  | 21.07.2020 15:09 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şubat ve mart aylarından bu yana erken rezervasyon kabul eden bir otelin, bir başka işletmeye devredilmesinin ardından mağdur olduklarını ileri süren tatilciler, otelin girişinde eylem yaptı.

Ayvalık'ta otel el değiştirdi, müşteriler kapıda kaldı

Ayvalık’ta, Turizm Bakanlığı’na bağlı olmadığı ve Ayvalık Belediyesi'nden aldığı eski bir ruhsatla faaliyet gösterdiği öğrenilen turistik tesisten, geçen aylarda erken rezervasyon yaptıran tatilcilerin huzurlu bir tatil hayali, tesisin bir başka işletmeye devredilmesi sonucunda suya düştü.

Bavullarıyla tesisin önünde kalan ve tesise sokulmayan tatil mağdurları ile tesis yönetimi arasında gerginlik yaşandı. Jandarma, sıkı güvenlik önlemleri alarak gerginliğin büyümesini önledi. Yaşanan mağduriyetin ardından harekete geçen Ayvalık Belediyesi, tesisin işletme ruhsatını askıya aldı.

2 çocuğu ile tatil yapabilme düşüyle Almanya’dan gelen Nilüfer Swiss, ''Bu tesisin sosyal medya sayfasında reklamlarını gördüm ve araştırdım. Herhangi bir problem gözükmüyordu. Bunun üzerine şubat ayında rezervasyon yaptık. 1500 liralık parayı da peşin gönderdik. 2 çocuğum ve ben olmak üzere 3 kişilik bir rezervasyondu. Her şey içinde ultra lüks bir tatil vaadinde bulundular. Bundan 20 gün önce de tekrar aradım ve konuştuk. Herhangi bir sorunun olmadığını ve her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Almanya’da geldik ve şu anda kapı önünde kaldık. Şu anda bizi muhatap alacak hiçbir yetkili de yok. Tesisin ruhsatı iptal edilmiş. Bize de hiçbir şey söylenmedi ve bu konuda hiçbir şekilde bilgilendirilmedik'' dedi.

'PARAMI İADE ETMEDİLER'

Tesisin işletmecileri tarafından mağdur edildiğini ileri süren Fatih Avcı ise şubat ayı içerisinde rezervasyonunu yaptırdığını anlatarak, ''Bu tesisin eski sahipleri burasının çok kötü olduğunu, tesisin işletmesini tesisin sahiplerinin geri aldığını ve koşulların çok daha güzel olacağını söylediler. Koronavirüs nedeniyle ben nisan ayı içerisinde rezervasyonumu iptal ettim. Bana 21 iş günü içerisinde paramın iade edileceğini ve hesabıma yatırılacağını söylediler. Fakat hala para hesabıma yatırılmadı. Bugün otele giriş yapmam gerekiyor. Şu anda otelin içerisinde hala başka müşterilerin olduğunu ve bazı internet sitelerinde otelin rezervasyon almaya devam ettiğini görüyoruz. Bu tesisin koronavirüs ile ilgili hiçbir önleminin olmadığını, içerisinin çok kötü koşullarda olduğunu ben içeri girerek gördüm. Şu an yurt dışından da gelenlerle birlikte buradayız ve hepimiz mağduruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz'' diye konuştu.

‘İSTEYENLERE İADELERİNİ YAPACAĞIZ’

Tesisin bir otel değil, tatil köyü olduğunu savunan Tesis Müdürü Mehmet Çağlar ise yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye genelindeki turistik tesislerde Covid-19 pandemisi nedeniyle sıkıntılar yaşandığını söyleyerek, ''Bu yıl koronavirüs nedeniyle yaşanılan pandemi sürecinde erken rezervasyonlar da alındı. Bu erken rezervasyonlara da ilgi yoğun oldu. Hepimiz sezondan çok ümitliydik. Ancak Covid-19 sürecinde turizmin ne olacağı belli değildi. Bunun üzerine otel yönetimi toplandı ve yeni bir şirketle anlaşma yapıldı ve 1 Ağustos’a kadar tesisimizin kapalı kalmasına karar verildi. Bugüne kadar olan süreçte de hiçbir personel işten çıkarılmayacak. Bu konuyla alakalı bütün departmanlar şu ana kadar mağdur olan müşterilerin hepsiyle birebir iletişime geçerek, müşteriler arasında isteyenleri yeniden açılacak olan otelimize davet edecek. Eğer bizden paralarını iade almak isteyenler de olursa, nakit ödemelerini kendi hesaplarına iade edeceğiz'' dedi.

‘OTELLERİN YÜZDE 80’İ EL DEĞİŞTİRİR’

Tesisin her yıl yeni bir isimle hizmet vermesine ait bir soruyu yanıtlayan Müdür Mehmet Çağlar, ''Bizler turizm emekçileriyiz. Türkiye’de otellerin yüzde 80’i her sene el değiştirir'' iddiasında bulundu.

'RUHSAT GEÇERSİZ DURUMA DÜŞMÜŞTÜR'

Ayvalık Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Hasan Narin ise yaptığı açıklamada, “Otel, Ayvalık İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'müz ekipleri tarafından denetlenmiş, otelin Şerefoğlu Turizm İnşaat ve Yatırım tarafından Emsal Otelcilik Tur. San. A.Ş ‘ye devredilerek kiraya verildiği, Washington Otel olan isminin de değiştirildiği görülmüştür. Ancak bu değişimin ardından oteli devralan şirket Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'müze müracaat ederken Şerefoğlu Turizm İnşaat ve Yatırım adına kayıtlı Washington Otel ismi ile eski vergi levhasını beyan etmiştir. Bu devir, isim değişikliği ve eski vergi levhası beyanı sonucu otelin ruhsatının geçersiz duruma düştüğü anlaşılmıştır. Yapılan denetimde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlce Tarım Müdürlüğü otele cezai işlem uygulamış olup, belediyemiz tarafından, ilçe jandarma komutanlığına yazı yazılarak otele yeni müşteri kabulünün önlenmesi için Kimlik Bildirim Sistemi'nin durdurulması talep edilmiştir. Ayrıca adı geçen şirkete, mevcut müşterilerini ve tehlike arz eden mamulleri boşaltılması sureti ile on beş gün içinde oteli mühürlenmeye hazır hale getirmesine dair bildirim tebliğe çıkarılmıştır'' diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
TİCARİ AHLAK SIFIR ADAM YÜZSÜZ HAKLI OLDUĞU TARAF YAPANIN YAPTIĞININ YANINA KÂR KALMASI ADALET OLSA HAKİM BORCUNU ÖDE YOKSA TESİSİNE EL KOYAR AÇIK ARTTIRMAYLA SATAR MİLLETİN PARASINI ALIRIM DERDİ
@eyyupsultankarakas otel isteyenin parasını ödeyeceğiz diyor daha ne üsteliyorsunuz. Otel el değiştirmiş banane bile diyebilirdi. ÖNCE HABERİ OKU SONRA BURADA YORUM YAP
Bir turizmci olarak lütfen rezervasyonlarınızı bilindik seyahat acentaları üzerinden yapın. Belki %3-5 fazla ödersiniz fakat size gelen saçma sapan reklam mesajları ile dolandırılmaktan kurtulursunuz ve muhattap olacağını bir acenta hep yanınızda olur. Ablamız 3 kişi ultra lüks tatil 1500 lira ödedim diyor, ben bu fiyatı görsem işin içinde birşeyler ararım.
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