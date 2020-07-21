Ayvalık'ta otel el değiştirdi, müşteriler kapıda kaldı

2 çocuğu ile tatil yapabilme düşüyle Almanya’dan gelen Nilüfer Swiss, ''Bu tesisin sosyal medya sayfasında reklamlarını gördüm ve araştırdım. Herhangi bir problem gözükmüyordu. Bunun üzerine şubat ayında rezervasyon yaptık. 1500 liralık parayı da peşin gönderdik. 2 çocuğum ve ben olmak üzere 3 kişilik bir rezervasyondu. Her şey içinde ultra lüks bir tatil vaadinde bulundular. Bundan 20 gün önce de tekrar aradım ve konuştuk. Herhangi bir sorunun olmadığını ve her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Almanya’da geldik ve şu anda kapı önünde kaldık. Şu anda bizi muhatap alacak hiçbir yetkili de yok. Tesisin ruhsatı iptal edilmiş. Bize de hiçbir şey söylenmedi ve bu konuda hiçbir şekilde bilgilendirilmedik'' dedi.

'PARAMI İADE ETMEDİLER'

Tesisin işletmecileri tarafından mağdur edildiğini ileri süren Fatih Avcı ise şubat ayı içerisinde rezervasyonunu yaptırdığını anlatarak, ''Bu tesisin eski sahipleri burasının çok kötü olduğunu, tesisin işletmesini tesisin sahiplerinin geri aldığını ve koşulların çok daha güzel olacağını söylediler. Koronavirüs nedeniyle ben nisan ayı içerisinde rezervasyonumu iptal ettim. Bana 21 iş günü içerisinde paramın iade edileceğini ve hesabıma yatırılacağını söylediler. Fakat hala para hesabıma yatırılmadı. Bugün otele giriş yapmam gerekiyor. Şu anda otelin içerisinde hala başka müşterilerin olduğunu ve bazı internet sitelerinde otelin rezervasyon almaya devam ettiğini görüyoruz. Bu tesisin koronavirüs ile ilgili hiçbir önleminin olmadığını, içerisinin çok kötü koşullarda olduğunu ben içeri girerek gördüm. Şu an yurt dışından da gelenlerle birlikte buradayız ve hepimiz mağduruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz'' diye konuştu.

‘İSTEYENLERE İADELERİNİ YAPACAĞIZ’

Tesisin bir otel değil, tatil köyü olduğunu savunan Tesis Müdürü Mehmet Çağlar ise yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye genelindeki turistik tesislerde Covid-19 pandemisi nedeniyle sıkıntılar yaşandığını söyleyerek, ''Bu yıl koronavirüs nedeniyle yaşanılan pandemi sürecinde erken rezervasyonlar da alındı. Bu erken rezervasyonlara da ilgi yoğun oldu. Hepimiz sezondan çok ümitliydik. Ancak Covid-19 sürecinde turizmin ne olacağı belli değildi. Bunun üzerine otel yönetimi toplandı ve yeni bir şirketle anlaşma yapıldı ve 1 Ağustos’a kadar tesisimizin kapalı kalmasına karar verildi. Bugüne kadar olan süreçte de hiçbir personel işten çıkarılmayacak. Bu konuyla alakalı bütün departmanlar şu ana kadar mağdur olan müşterilerin hepsiyle birebir iletişime geçerek, müşteriler arasında isteyenleri yeniden açılacak olan otelimize davet edecek. Eğer bizden paralarını iade almak isteyenler de olursa, nakit ödemelerini kendi hesaplarına iade edeceğiz'' dedi.