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Ayvalık'tan Midilli Adası'na akın! Bayram tatili için uzun kuyruklar oluştu

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Kurban Bayramı tatilini kapıda vize uygulamasıyla Midilli Adası'nda geçirmek isteyen tatilciler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında uzun kuyruk oluşturdu.

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gelen tatilciler, işlemlerin ardından Midilli'ye geçmeye başladı.

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Hudut kapısı önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu, bölgedeki otoparklarda da araç yoğunluğu yaşandı.

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Tatilcilerden Ahenk Öğüt, tatil amaçlı geldiği Ayvalık'ta bir süre vakit geçirdikten sonra Midilli Adası'nı görmek istediklerini ve feribot beklediklerini söyledi.

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Bölgedeki turizm firmalarının birinde rehber olarak çalışan Nevzat Turhan da Midilli'nin her bayram tatilinde rağbet gördüğünü belirterek, "Midilli'de yemeklerin tadının, kültürlerinin bize yakın olması bu talebi artırıyor. Kapı vizesi imkanıyla insanların Avrupa'ya bir komşuya gider gibi Yunan adalarına gidebilmelerinin önünü açıyor." dedi.

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ayvalık
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