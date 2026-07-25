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Bakan Ersoy: Aspendos'un 2 bin yıllık 300 metrelik tiyatro caddesini ortaya çıkardık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılar kapsamında antik kentin en önemli ulaşım akslarından biri olan 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümünün gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy: Aspendos'un 2 bin yıllık 300 metrelik tiyatro caddesini ortaya çıkardık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında önemli bir aşamanın daha tamamlandığını duyurdu.

Bakan Ersoy, paylaşımında, "Aspendos'ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarıyla antik kentin en önemli ulaşım akslarından biri olan Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümünü gün yüzüne çıkardık. Ziyaretçiler artık antik tiyatrodan akropolise uzanan bu tarihi güzergâhta, binlerce yıllık kentin izlerini adım adım takip edebilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy: Aspendos un 2 bin yıllık 300 metrelik tiyatro caddesini ortaya çıkardık 1

Ersoy, cadde boyunca ortaya çıkarılan dükkânlar, özgün mimarisiyle günümüze ulaşan ekmek fırını, anıtsal doğu kapısı, Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri ile Genç Eurymedon Mozaiği'nin Aspendos'un zengin tarihine yeni bir pencere açtığını vurguladı.

Bakan Ersoy: Aspendos un 2 bin yıllık 300 metrelik tiyatro caddesini ortaya çıkardık 2

Kazılarda ulaşılan Fenike sikkesi ve cam eserlerin de Aspendos'un Doğu Akdeniz'in güçlü ticaret ağlarındaki önemli konumunu ortaya koyduğunu belirten Ersoy, kültürel mirası bilimsel çalışmalarla korumaya, ortaya çıkarmaya ve geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

ANTİK TİYATRODAN AKROPOLİSE UZANAN TARİHİ GÜZERGAH ORTAYA ÇIKARILDI

Aspendos'un ana ulaşım akslarından biri olan Tiyatro Caddesi'nde yürütülen kazılarla yaklaşık 300 metrelik bölüm gün yüzüne çıkarıldı. Agora'nın kuzeyinden başlayarak antik tiyatroya uzanan cadde, Roma Devlet Bazilikası ile Tapınak arasındaki vadiyi takip ederek Doğu Meydanı'na, buradan da doğu surları üzerindeki kent giriş kapısına ulaşıyor.

Bakan Ersoy: Aspendos un 2 bin yıllık 300 metrelik tiyatro caddesini ortaya çıkardık 3

Kazıların tamamlanan bölümüyle birlikte ziyaretçiler, antik tiyatrodan akropolise kadar uzanan tarihi güzergâhı özgün kent dokusu içerisinde yürüyerek deneyimleyebilecek.

ANTİK DÜKKANLAR VE EKMEK FIRINI ORTAYA ÇIKARILDI

Genişliği 3 ila 5 metre arasında değişen Tiyatro Caddesi boyunca sıralanan dükkânların girişleri ile ara sokak bağlantıları da kazılar sırasında ortaya çıkarıldı.

Caddenin kuzey kanadında yer alan ve tüm mimari unsurlarıyla günümüze ulaşan ekmek fırını ise kazıların en dikkat çekici buluntuları arasında yer aldı.
Yolun iki yanında bulunan ve bazı bölümlerde 2,5 metre yüksekliğe ulaşan duvarların taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı opus mixtum tekniğiyle inşa edildiği belirlendi.

Bakan Ersoy: Aspendos un 2 bin yıllık 300 metrelik tiyatro caddesini ortaya çıkardık 4

ANITSAL KAPI VE TANRI HEYKELLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Tiyatro Caddesi'nin ulaştığı Doğu Meydanı'nda yer alan anıtsal giriş yapısı da kazılarla ortaya çıkarıldı.

"Tiyatro Caddesi Doğu Anıtsal Kapısı" olarak tanımlanan yapının güneyinde eksedra planlı bir çeşme ile teras üzerine inşa edilmiş iki mekân tespit edildi.
Kazılarda Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri ile geison-sima blokları, arşitrav parçaları ve çok sayıda mimari unsur gün yüzüne çıkarıldı. Bulgular, yapının MS 2. yüzyılın sonu ile MS 3. yüzyılın başlarında inşa edildiğini ortaya koydu.
Doğu Meydanı'ndaki havuzlu yapının tabanında bulunan Aspendos Nehir Tanrısı Genç Eurymedon Mozaiği de alanın öne çıkan keşifleri arasında yer aldı.
Fenike sikkesi Aspendos'un ticaret ağını ortaya koydu

Bakan Ersoy: Aspendos un 2 bin yıllık 300 metrelik tiyatro caddesini ortaya çıkardık 5

Aspendos'ta Tiyatro Caddesi dışında yürütülen kazılarda da önemli bulgular elde edildi.

Bakan Ersoy: Aspendos un 2 bin yıllık 300 metrelik tiyatro caddesini ortaya çıkardık 6

İki Katlı Dükkânlar/Stoa Kompleksi'nde bulunan Fenike sikkesi ile cam alabastron örnekleri, Aspendos'un Suriye-Filistin coğrafyası başta olmak üzere Doğu Akdeniz'in deniz aşırı ticaret ağlarıyla güçlü ilişkiler kurduğunu ortaya koydu.

Buluntular, antik kentin yalnızca mimari ve kültürel açıdan değil, ekonomik açıdan da bölgenin en önemli merkezlerinden biri olduğunu gösterirken, Aspendos'un ticaret hacmine ve uluslararası bağlantılarına ilişkin yeni bilimsel veriler sundu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy
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