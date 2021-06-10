Sahte siteler üzerinden rezervasyon dolandırıcılığına dikkat

Arama motorlarından aranan tatil sitelerinin sahte olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Osman Demircan, “Sahte siteler gerçek şirketlerin logoları kullanılarak hazırlanıyor ve yüzde 70’lere varan kampanyalarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Gerekiyorsa firmaları telefonla arayarak kampanyaların doğruluğunu teyit etmek gerekiyor. Büyük otel isimlerinin ve logolarının kullanıldığı sahte mesajlar, sosyal medya reklamları, internet reklamları ve mailler ile tatile çıkma planları yapan vatandaşları kandırabiliyor. Giriş yapılan linklere, gelen maillerin uzantılarına ve mesaj gelen numaralara karşı dikkatli olunmalı. Acentelerin gerçekten o otellerle çalışıp çalışmadığı, otel ile iletişime geçerek mutlaka doğrulanmalı. Kampanyalar içinde mutlaka oteller aranarak kampanyanın doğruluğu teyit edilmeli. Ayrıca mümkün olduğunca kurumların veya acentelerin mobil uygulamaları üzerinden iletişime geçilmeli. Kimlik avı ve oltalama saldırılarına karşı güvenlik yazılımları tercih edilmeli” dedi.

“UCUZ BİLET SUNAN SİTELERE ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİYOR”

Ucuz uçuşlar için hazırlanmış sitelere de değinen Demircan, “Sahte siteler, ucuz fiyatlı biletler sunuyor. Link tıklandığında dolandırıcıların sitelerine yönlendiriyor. Ucuz bilet sunan sitelere de çok dikkat etmek gerekiyor. Yine ucuz araç kiralama başlığı altında hem dolandırıcılık yapılabiliyor, hem de bakımları yapılmamış Kovid-19 önlemleri alınmamış araçlar piyasa fiyatının altına kiralanabiliyor. Sözde kampanyalar yüzde 60-70 gibi indirimler sunuyorsa ve bu kampanyalar çok gerçekçi değilse bir dolandırıcılık olabilir. Online işlemlerde dolandırıcılığa karşı sanal kredi kartı kullanılmalı” diye konuştu.

“ŞARJ MAKİNELERİ SADECE TELEFONU ŞARJ ETMİYOR OLABİLİR”

Sosyal medyada hesaplarında karşılaşılan tatil kampanyalarına karşı da uyanık olunması gerektiğini dile getiren Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, sözlerine şöyle devam etti:

Reklam yapan bir hesabın çok takipçisinin olması ya da çok fazla olumlu yorum olması dolandırıcı olmadıkları anlamına gelmiyor. Sahte yorum ve takip satın alınabiliyor. Oteller son yıllarda kişisel verilerin en çok çaldırıldığı kurumlar. Kalınacak otellerin verbis kayıtlarının sorgulanması ve KVKK süreçlerini tamamlayıp tamamlamadıkları da verilerin korunması adına önemli bir durum.