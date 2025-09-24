Bakan Ersoy 'Tarihi bir yükseliş' diyerek duyurdu! Kruvaziyer turizminde dev atılım

Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu. Türkiye'nin kruvaziyer turizminde sadece Akdeniz değil, dünyanın da en cazip noktası olduğunu belirten Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1,5 MİLYON YOLCU AĞIRLADIK"

"2025 yılının Ocak–Ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşıyoruz. 18 kruvaziyer limanımızda yaklaşık 1,5 milyon yolcuyu ağırladık. Bu rakam son 12 yılın en yüksek seviyesi oldu. Önemli bir gelişme de ana limanı olarak Türkiye’yi seçen seferlerin sayısındaki artış. Bu yabancı ziyaretçilerin daha fazla ülkemizde konaklaması anlamına geliyor.

Kruvaziyer turizmi yalnızca turizm gelirlerimizi artırmakla kalmıyor; aynı zamanda liman kentlerimizin ekonomisine ve kültürel canlılığına da büyük katkı sağlıyor.

Kuşadası ve İstanbul’un yanı sıra Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun ve Marmaris gibi yeni rotalarla limanlarımız, kruvaziyer gemilerinin gözde uğrak noktası haline geliyor. Galataport İstanbul da bu başarıya güç katan en önemli merkezlerimizden biri.

2024’te 753 olan sefer sayısı bu yıl yüzde 17 artışla 878’e çıktı.

Yolcu sayımız 2023’e göre yüzde 56, 2024’e göre yüzde 18 arttı.

Yalnızca Ağustos ayında 357 bin 646 yolcu ile tarihin en yüksek aylık rekoru kırıldı.

"SADECE AVRUPA DEĞİL, DÜNYANIN DA EN CAZİP NOKTALARINDAN BİRİ"

Kruvaziyer turizminde ulaştığımız bu başarılarda, liman altyapılarının güçlendirilmesi ve yatırımların hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum.

TürkiyeYüzyılı vizyonuyla kruvaziyer turizminde yükselişimiz hız kesmeden devam edecek. Türkiye, kruvaziyer turizminde artık sadece Akdeniz’in değil, dünyanın da en cazip destinasyonlarından biri haline geldi."