FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

Bakan Ersoy 'Tarihi bir yükseliş' diyerek duyurdu! Kruvaziyer turizminde dev atılım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kruvaziyer turizminde tarihi bir yükselişin kaydedildiğini açıkladı. Bakan Ersoy, 18 kruvaziyer limanında toplamda 1,5 milyon yolcunun ağırlandığını ifade etti.

Bakan Ersoy 'Tarihi bir yükseliş' diyerek duyurdu! Kruvaziyer turizminde dev atılım
Doğukan Akbayır

Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu. Türkiye'nin kruvaziyer turizminde sadece Akdeniz değil, dünyanın da en cazip noktası olduğunu belirten Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bakan Ersoy Tarihi bir yükseliş diyerek duyurdu! Kruvaziyer turizminde dev atılım 1

"1,5 MİLYON YOLCU AĞIRLADIK"

"2025 yılının Ocak–Ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşıyoruz. 18 kruvaziyer limanımızda yaklaşık 1,5 milyon yolcuyu ağırladık. Bu rakam son 12 yılın en yüksek seviyesi oldu. Önemli bir gelişme de ana limanı olarak Türkiye’yi seçen seferlerin sayısındaki artış. Bu yabancı ziyaretçilerin daha fazla ülkemizde konaklaması anlamına geliyor.

Bakan Ersoy Tarihi bir yükseliş diyerek duyurdu! Kruvaziyer turizminde dev atılım 2

Kruvaziyer turizmi yalnızca turizm gelirlerimizi artırmakla kalmıyor; aynı zamanda liman kentlerimizin ekonomisine ve kültürel canlılığına da büyük katkı sağlıyor.

Bakan Ersoy Tarihi bir yükseliş diyerek duyurdu! Kruvaziyer turizminde dev atılım 3

Kuşadası ve İstanbul’un yanı sıra Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun ve Marmaris gibi yeni rotalarla limanlarımız, kruvaziyer gemilerinin gözde uğrak noktası haline geliyor. Galataport İstanbul da bu başarıya güç katan en önemli merkezlerimizden biri.

  • 2024’te 753 olan sefer sayısı bu yıl yüzde 17 artışla 878’e çıktı.
  • Yolcu sayımız 2023’e göre yüzde 56, 2024’e göre yüzde 18 arttı.
  • Yalnızca Ağustos ayında 357 bin 646 yolcu ile tarihin en yüksek aylık rekoru kırıldı.

Bakan Ersoy Tarihi bir yükseliş diyerek duyurdu! Kruvaziyer turizminde dev atılım 4

"SADECE AVRUPA DEĞİL, DÜNYANIN DA EN CAZİP NOKTALARINDAN BİRİ"

Kruvaziyer turizminde ulaştığımız bu başarılarda, liman altyapılarının güçlendirilmesi ve yatırımların hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum.

Bakan Ersoy Tarihi bir yükseliş diyerek duyurdu! Kruvaziyer turizminde dev atılım 5

TürkiyeYüzyılı vizyonuyla kruvaziyer turizminde yükselişimiz hız kesmeden devam edecek. Türkiye, kruvaziyer turizminde artık sadece Akdeniz’in değil, dünyanın da en cazip destinasyonlarından biri haline geldi."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geçen yıl rekor kırmıştı! Kakao fiyatları gerilediGeçen yıl rekor kırmıştı! Kakao fiyatları geriledi
20 milyon liraya aldığı lüks araç 50 kilometre sonra yolda kaldı20 milyon liraya aldığı lüks araç 50 kilometre sonra yolda kaldı

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.