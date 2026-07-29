Buldukları çantada 700 bin TL'lik altın ve döviz çıktı: Ödül geldi

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda devriye görevi yapan güvenlik görevlileri Ahmet Şen ile Şaban Can Karlı, içerisinde yüklü miktarda altın ve döviz bulunan bir çanta buldu.

EKSİKSİZ ŞEKİLDE TESLİM EDİLDİ

Durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildiren ekipler, yapılan titiz çalışma sonucunda çantanın sahibine ulaşarak yaklaşık 700 bin lira değerindeki altın ve dövizi eksiksiz şekilde teslim etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, örnek davranış sergileyen güvenlik görevlilerini makamında ağırladı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Görevlilere teşekkür eden Yalçın, takdir belgesinin yanı sıra güvenlik görevlilerine 15 yevmiye tutarında para ödülüyle taltif edilmesine karar verdiklerini belirtti.

Kendilerine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür eden güvenlik görevlisi Karlı ise "Kurumumuz ve Belediye Başkanımız Yalçın adına çalışıyoruz. Görevimizi layıkıyla yapmaya çalıştığımızdan dolayı başkanımız ve belediyemize yakışır şekilde hareket ediyoruz. Hem Allah katında hem de kurumumuz adına görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güvenlik görevlisi Şen de eşyalarını kaybeden ailenin mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır