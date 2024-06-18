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Bayram tatilcileri vize nedeniyle kapıda kalmıştı! Turizmcilerden Yunan Adaları açıklaması geldi: 'Sıkıntısız şekilde devam ediyor'

18.06.2024 15:06
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Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinden Rodos'a geçmek isteyen onlarca yolcu Marmaris Limanı'nda kaldı, bazıları ise Rodos'a alınmadı. Durumun Rodos Adası'ndaki sıkıntıdan kaynaklandığını, günlük kotanın çok üzerinde yolcunun vize işlemlerinin yapılamayacağını söyleyen TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, "Durum toparlanmaya başladı, her şey sıkıntısız bir şekilde devam ediyor" dedi.

Bayram tatilcileri vize nedeniyle kapıda kalmıştı! Turizmcilerden Yunan Adaları açıklaması geldi: 'Sıkıntısız şekilde devam ediyor'

Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasının hayata geçmesinin ardından bayram tatilini Rodos Adası'nda geçirmek isteyenler, Yunan polisinin engeline takıldı. Bodrum, Fethiye ve Marmaris'ten Rodos Adası'na yapılan seferler için limanlara gelenler, yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince geri dönmek zorunda kaldı. Schengen vizesi olanların giriş yapabildiği öğrenilirken, adadaki doluluğu gerekçe gösteren Yunan polisi, kapıdan vize alacak vatandaşların girişine izin vermedi.

Durumun Rodos Adası'ndaki sıkıntıdan kaynaklandığını ve günlük vize kotasının çok üzerinde vatandaşın vize işlemlerinin yapılmayacağını belirten TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, "Bayram yoğunluğunun olacağını biliyorduk. Çünkü Yunan adalarına ciddi bir talep vardı. Kapıda vize uygulamasında her adanın kendisine ait belli bir kotası mevcut. Ancak Rodos Adası'nda yaşanan sıkıntıya kadar, bayramın ilk gününden itibaren 'Her şey yolunda gidiyor' diyebilirdik. Rodos'ta tamamıyla teknik bir problem yaşandı, bayram yoğunluğuna hazırlıklı hale getirilmemiş. Seyahat acentelerinden belgelerin gönderilmediğine dair iddialar var. Ancak, yıllardır, sürekli bu işlemi yapan acentelerde bir sorun olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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'YOĞUNLUĞUN OLACAĞI BELLİYDİ'

Sorunun Rodos Adası'ndaki yetkililerin yönetimsel hatasından kaynaklı vurgulayan Meriç, "Adaya gitmek isteyen vatandaşlar eziyet çekti, hatta geri gönderildi. Ancak şu an durum toparlanmaya başladı ve her şey sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Bu durum neden Midilli, Samos ya da Kos da olmadı da Rodos'ta yaşandı? Yoğunluk gerekçe olarak gösterilse bile bu talebin olacağı belliydi. Ayrıca gidecek turist kotasını da kendileri belirliyorlar ve kotanın üstünde acenteler vatandaş alamıyorlar. Örnek vermek gerekirse; Sakız veya Samos'taki adımlar daha mart ayında atıldı ve oradaki memur sayısının arttırıldığına dair yeni iş başvurularını kabul ettiler. Eğitimlerini verdiler. Adalar güzel çalıştı. Çünkü adalar, Türk müşteriyi seviyor ve ona göre de hazırlıklarını yapıyorlar" diye konuştu.

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Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkan Yardımcısı ve Marmaris Liman İşletmesi Genel Müdürü Murat Tugay ise "Türk ve Yunan makamlarının girişimleri sayesinde kapıda vizede yaşanan kısıtlamalar ortadan kaldırıldı. Mağdur olan yolcularımıza hızlı bir şekilde ulaştık" dedi. (DHA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


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yunan adaları
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