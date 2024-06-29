Bayramda başladı! Bakan Özhaseki detayları anlattı: ‘Belki senelerce sürecek…’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Türkiye Yüzyılı Çevre Projeleri Medya Buluşması” programında medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Özhaseki, Depozito Yönetim Sistemi ile ilk etapta 0.1-3 litre arasındaki pet, cam ve alüminyum ambalajlı içeceklerin iade sistemi kapsamına alındığını ve Türkiye’de her yıl bu kapsama giren 20 milyar tek kullanımlık ambalaj üretildiğini belirtti.

TELEFON KULLANMAK İSTEMEYENE FİŞ

Özhaseki, “Vatandaşımız kaç tane şişe, alüminyum, pet getirmişse bizim koyduğumuz yerlerde tanıtıp makineye atacaklar. Sonra telefonu vasıtasıyla e-cüzdanına doğrudan bunun bedeli işlenmiş olacak” dedi.

Telefon kullanmak istemeyenler için fiş sisteminin uygulanacağını açıklayan Özhaseki, projeyle 529 milyon euro kazanç elde edileceğini bildirdi. Özhaseki, “Hedefimiz 2025 yılı ortasına kadar asgari makine ve altyapı kurulumunu tamamlayarak, ulusal depozito sistemini başlatmak. Bu yıl 2 bin noktaya koymayı düşünüyoruz. 2025 yılı içerisinde 5 bin noktaya ulaşacağız. 2028’de de 30 bin sayıya ulaşacağız” diye konuştu.

Özhaseki, depozito makinelerinin, üniversiteler, AVM’ler, millet bahçeleri gibi insanların yoğunlukta olacağı yerlere konulacağını ifade etti.

“UYGULAMA ALIŞTIRMA OLARAK GÖRÜLMELİ”

Şişe başına iade bedeli olarak belirlenen 25 kuruşun artırılıp artırılamayacağının sorulması üzerine Özhaseki, “Belirlenen ücret uygulamada bir alıştırma olarak görülmeli, nihai hedefimiz, bunun maliyeti ne kadarsa ürün satın alınırken üzerine koymak, sonra da insanlar bunu geri getirdiğinde aynı parayı geri almasını sağlamak” yanıtını verdi.

YIKIMLAR BAŞLADI

Bakan Özhaseki, “Denizler Halkındır” projesi hakkında da “Vatandaşlarımızın denize ulaşmasında ne kadar zorluk varsa, oraları işgal eden ve vatandaşa zorluk çıkaran ne tür unsur varsa hepsini temizleyeceğiz. Zaten bayram boyunca yıkımlar başladı. Bu ne kadar devam edecek derseniz belki senelerce, bitene kadar” dedi.

“MARMARA’YI YİTİRECEĞİZ”

Marmara Denizi’ndeki müsilajla ilgili bir soru üzerine oluşturulan eylem planını hatırlatan Özhaseki, “El birliğiyle Marmara’yı kurtarmamız lazım. Oksijen neredeyse bitmiş gibi. Canlılık oranı gittikçe düşüyor. Böyle gidersek, kirletmeye devam eder, özellikle evsel atıklardan oluşan azot gibi, fosfor gibi maddeleri, tarımsal ürünlerin imalatında kullanılan bu maddeleri denizlere vermeye devam edersek, bırakın koylarımızı Marmara’yı bile yitireceğiz neredeyse” diye konuştu.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





