Bir ili hareketlendirecek gelişme! O ülkeden gelip törenle karşılandılar, havaalanından çıktıkları gibi...

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan Rize’ye ilk direkt uçuş seferi özel bir hava yolu şirketi tarafından gerçekleştirildi.

Riyad’dan 152 yolcusu ile havalanan uçak, Rize-Artvin Havalimanı’nda düzenlenen törenle karşılandı.

TURİZM İŞLETMELERİ ÇİÇEKLERLE VE TULUM EŞLİĞİNDE KARŞILADI

Su selamlaması ile iniş yapan uçakta bulunan yolcuları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, Rize-Artvin Havalimanı Müdürü Murat Keskinkılıç ile turizm işletmeleri çiçeklerle ve tulum eşliğinde karşıladı.

RİZE'NİN TURİSTİK NOKTALARINI GEZMEK ÜZERE HAVALİMANINDAN AYRILDILAR

Sonrasında havaalanı terminaline giriş yapan yolcular gerçekleşen kontrollerin ardından Rize’nin turistik noktalarını gezmek üzere havalimanından ayrıldı. (İHA)