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BM raporu: Uluslararası turizmin 2023'e kadar canlanması beklenmiyor

30.06.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) uluslararası turizmin bu yıl bazı Batı ülkeleri dışında durgunlaşıp, yaklaşık 2.4 trilyon dolara kadar zarara yol açacağını, 2023'e kadar tam bir canlanma beklemediğini açıkladı.

BM raporu: Uluslararası turizmin 2023'e kadar canlanması beklenmiyor

BM raporuna göre, istihdam sağlamak için turizm sektörüne bel bağlayan küçük ada ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke için hayati önem taşıyan uluslararası turizme olan güveni yeniden tesis etmek için koronavirüs aşılamaları ve belgeleri büyük önem taşıyor.

YÜZDE 73 DÜŞTÜ, ZARAR 2.4 TRİLYON

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve BM Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) hazırladığı rapora göre, 2020'deki uluslararası turist sayısı 2019'daki küresel salgın öncesi seviyesinden %73 düşerek, turizm ve ilgili sektörlerde tahmini 2.4 trilyon dolarlık zarara yol açtı.

"Bu yıl için olan tahminler çok iyi gözükmüyor" diyen UNCTAD'ın ticari analiz bölümünden Ralf Peters, "ilk üç ay yine kötüydü. Çok fazla seyahat olmadı. En azından Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da yılın ikinci yarısında belli bir toparlanma beklentisi var" dedi.

"Uluslararası turizmde 30 yıl öncesinin seviyelerindeyiz; yani esasında 1980'lerdeyiz. Birçok kişinin işi tehlikede" diyen UNWTO'nun Cenevre temsilcisi Zoritsa Urosevic, "Uzun vadede hedeflediğimiz şey 2019'daki rakamlara 2023'ten sonra ulaşmak" diye belirtti.

Kaynak: Reuters

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