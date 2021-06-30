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Elektrikte tüm zamanların en yüksek tüketimi dün gerçekleşti

30.06.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcaklıkların yükselmesi ve talebinin artmasıyla birlikte elektrik tüketiminde dün 1 milyon 19 bin 748 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Elektrikte tüm zamanların en yüksek tüketimi dün gerçekleşti

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 316 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 214 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 26 bin 134 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 19 bin 748 megavatsaat oldu. Böylece sıcaklıkların artmaya devam etmesi ve elektrik talebinin artmasıyla tüketimde tüm zamanların rekoru kırıldı.

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Üretimde ilk sırada yüzde 34 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan dün 6 bin 39 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 167 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

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