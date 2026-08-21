Bodrum'a iki gemi ile 1144 yolcu geldi

Bahama bayraklı Silver Nova, sabah saatlerinde Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Souda Körfezi’nden ilçeye geldi. 233 metre uzunluğundaki lüks gemide, ağırlıklı olarak ABD uyruklu 733 yolcu ile 535 mürettebat bulunuyor. Silver Nova'nın akşam saatlerinde Patmos Limanı’na doğru hareket etmesi planlanıyor.

Palau bayrağını taşıyan 193 metre uzunluğundaki Astoria Grande, sabah saatlerinde Bozcaada Limanı’ndan geldi. Gemide ağırlıklı olarak Rus olmak üzere toplam 411 yolcu ve 405 mürettebatın yer aldığı bildirildi. Astoria Grande, akşam saatlerinde Antalya Limanı’na hareket edecek.

Kaynak: İHA