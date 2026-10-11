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Bodrum'da sarı yaz bereketi! Turizm sezonu uzuyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sonbahar etkinlikleri turizm hareketliliğini canlı tutuyor. Festival, fuar ve spor organizasyonlarıyla konaklama tesislerine katkı sağlanırken turizm sezonunun kış aylarında da sürmesi hedefleniyor.

Bodrum'da sarı yaz bereketi! Turizm sezonu uzuyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz mevsiminin ardından başlayan sarı yaz dönemi, festivaller, spor organizasyonları ve fuarlarla hareketli geçiyor. Sonbaharda düzenlenen etkinlikler, ilçedeki turizm faaliyetlerinin devam etmesine katkı sağlarken sezonun kış aylarına ve uzun vadede yılın tamamına yayılması hedefleniyor.

ETKİNLİKLER ZİYARETÇİ HAREKETLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

Bodrum'da yazın sona ermesiyle sonbahara geçiş dönemini ifade eden sarı yaz günlerinde hava ılıman seyrederken deniz suyu sıcaklığı da yüzmeye elverişli oluyor. Bu dönemde gerçekleştirilen kültür, spor ve gastronomi etkinlikleri, ilçedeki turizm hareketliliğinin sürmesini sağlıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ekim ayıyla birlikte turizm sezonunu uzatmaya yönelik organizasyonların hız kazandığını belirtti. Bodrum Balık Festivali ile 23 ülkeden yaklaşık 2 bin 650 sporcunun katıldığı 9. Uluslararası Bodrum Yarı Maratonu'nun ilçeye hareketlilik getirdiğini aktaran Mandalinci, maraton kapsamında yaklaşık 10 bin kişilik ziyaretçi hareketliliği yaşandığını ifade etti.

Bodrum da sarı yaz bereketi! Turizm sezonu uzuyor 1

TURİZM SEZONUNUN 12 AYA YAYILMASI AMAÇLANIYOR

Turizmin yalnızca yaz aylarıyla sınırlı kalmasını istemediklerini belirten Mandalinci, gastronomi, kültür, çevre ve spor alanlarındaki etkinliklerle Bodrum'un yıl boyunca ziyaret edilmesini hedeflediklerini kaydetti. Mandalinci, "Yılın 10 ayı boyunca temiz, düzenli ve ziyaret edilmeye son derece elverişli olan Bodrum'da misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz." dedi.

İlçedeki tarihi değerlerin turizme kazandırılması için de çalışmalar yürütülüyor. Mandalinci, yel değirmenleri ve Aya Nikola gibi tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılarak ziyaretçilere açılmasının planlandığını bildirdi. Turizm sezonunu önce 6 aya, ardından 9 aya çıkarmayı amaçladıklarını belirten Mandalinci, uzun vadede ise sezonu 12 aya yaymayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bodrum da sarı yaz bereketi! Turizm sezonu uzuyor 2

SONBAHAR ETKİNLİKLERİ OTELLERİ DESTEKLİYOR

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, sonbahar döneminde düzenlenen organizasyonların konaklama tesislerine olumlu katkı sağladığını söyledi. Boat Show, Bodrum Cup ve yarı maraton gibi etkinliklerin ilçedeki turizm hareketliliğini desteklediğini belirten Dengiz, "Hava yolu ulaşımında iç hat yoğunluğu devam ederken, kruvaziyer turizminde de seferler 5 Kasım'a kadar sürecek. Sarı yaz, Bodrum'a çok yakışıyor." ifadelerini kullandı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin de okulların açılmasıyla yavaşlayan turizm faaliyetlerinin sarı yaz etkinlikleriyle yeniden canlandığını ifade etti. Festival programlarının kent merkezinde ve otellerde hareketlilik oluşturduğunu belirten Girgin, daha fazla işletmenin kış aylarında da açık kalmasının istihdama katkıda bulunduğunu kaydetti.

Bodrum da sarı yaz bereketi! Turizm sezonu uzuyor 3

SPOR ORGANİZASYONLARI KIŞ SEZONUNA DA KATKI SUNUYOR

Turizmci ve otel işletmecisi Kemal Özyurt, spor ve kültür etkinliklerinin konaklama tesislerinin kış aylarında da faaliyetlerini sürdürmesine imkan verdiğini belirtti. Kasım ayında Bitez'de düzenlenecek Kürek Festivali'ne yaklaşık 800 sporcunun katılmasının beklendiğini aktaran Özyurt, futbol, basketbol ve voleybol müsabakaları için yapılan konaklamaların da otellere katkı sağladığını ifade etti.

Düzenlenen organizasyonların otellerini yıl boyunca açık tutmalarına imkan verdiğini belirten Özyurt, turizm sezonunu uzatmak için çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Bodrum da sarı yaz bereketi! Turizm sezonu uzuyor 4
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Turizm
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