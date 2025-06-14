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Bodrum'da şimdi de şezlong isyanı! 2 saat için 3 bin TL istediler

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Devrim Karadağ

Her yıl lahmacun fiyatı haberleriyle gündem olan gözde tatil merkezi Bodrum bu kez de şezlong fiyatıyla sosyal medyada olay oldu. Bir işletmede sadece iki saatlik sürede şezlong için istenen ücret tepki çekti.

Tatil sezonu başladı, Bodrum, Alaçatı ve Çeşme gibi gözde tatil merkezleri dolup taşmaya başladı. Her yıl yüksek otel ve lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum, bu kez ise şezlong fiyatlarıyla sosyal medyanın diline düştü.

Eşiyle birlikte Bodrum Gündoğan’da bir beach’e girmek isteyen vatandaşın başına gelen olay isyan ettirdi.

İKİ SAAT İÇİN 3 BİN TL ŞEZLONG ÜCRETİ İSTEDİLER

Öğleden sonra 15.00 gibi gittikleri işletmede şezlong alanının 17.00 civarında kapanacağını öğrenen çifften, 2 saat oturabilmek için 3 bin TL istendi.

O anları cep telefonuyla kaydeden öfkeli tatilci, yaşananlara isyan etti.

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3 bin TL'lik şezlong fiyatı sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Fiyatlar çok yüksek, bu haksızlık!
Bodrum gibi bir yerde normal bir fiyat.
Senelerdir bu sorun var, değişmez.
Şezlong fiyatları uygun, hayır demem.
Bu anket 10 saat 53 dakika sonra sonlanacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum tatil
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