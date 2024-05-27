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  4. Bodrum’daki Çeşme’deki fiyatlara karşı tamamen ücretsiz! İki bakanlıktan ortak çalışma: 15 tane vardı, yenileri geliyor

Bodrum’daki Çeşme’deki fiyatlara karşı tamamen ücretsiz! İki bakanlıktan ortak çalışma: 15 tane vardı, yenileri geliyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.05.2024 10:37
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‘Denizler Halkındır’ projesi ile kıyı şeridini vatandaşların ulaşımına açmayı hedefleyen hükümet şimdi de yeni bir adım daha atıyor. Halihazırda 15 tane halk plajına yenilerinin ekleneceğini duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önümüzdeki dönemde bunların sayılarının artırılacağını söyledi. Yer tahsisi konusunda ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüşme yaptıklarını kaydetti.

Bodrum’daki Çeşme’deki fiyatlara karşı tamamen ücretsiz! İki bakanlıktan ortak çalışma: 15 tane vardı, yenileri geliyor

Turizmde dünyada altıncı sırada bulunan Türkiye 2022 yılında Fransa, İspanya ve ABD’nin ardından 4’üncü sıraya yükseldi. 2028 turizm hedefleri doğrultusunda, Samsun ve Van illeri için Turizm Master Plan çalışmaları tamamlandı, Kapadokya bölgesi için plan hazırlıkları son aşamaya geldi ve Kahramanmaraş için plan çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda Kültür Yolu Festivali rotasına bu yıl ilk defa dahil olan Şanlıurfa’da açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin açıkladığı 'Denizler Halkın' projesine ithafen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“TEMİZLİĞE BAŞLIYORUZ”

Bakan Özhaseki, “Hatay'dan başlayarak Artvin'e kadar sahil şeridinde bir tarama yaptırıyorum. Ne kadar kaçaklık varsa, işgal varsa, vatandaşın denize erişimini engelleyecek varsa temizliğe başlıyoruz. Orada halkın denize rahat ulaşımını engelleyen ne varsa yok edeceğiz. Orada bir birim kurarak halka açık hale getireceğiz” demiş ve yaz turizm sezonu öncesi yerli halkın denizlerden rahatça yararlanmasına olanak sağlayacak yeni uygulama için çalışmalara başlanacağını açıklamıştı.

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ÜCRETSİZ OLARAK KARŞILANIYOR

Bakan Ersoy ise buna ilave olarak şu ana kadar 15 halk plajı açıldığının bilgisini paylaştı ve bunlara yenilerinin de ekleneceğinin altını çizdi. Halk plajlarında sadece sahillerin ücretsiz kullanımı değil vatandaşın duş alma, soyunma kabini gibi ihtiyaçlarının da ücretsiz karşılandığını belirtti. Bu alanlarda çevre düzenlemelerinin yapıldığını sözlerine ekledi. Bakan Ersoy her yaz sezonunda bazı tatil bölgelerindeki yeme içme fiyatlarına karşın halk plajlarında makul ücretler olduğunu kaydetti.

“NE TALEP EDERSENİZ VERECEĞİZ”

Yeni halk plajlarının açılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki ile istişare yaptıklarını açıklayan Bakan Ersoy, “Zaten hazine arazileri Millî Emlak üzerinden tahsis yapılabildiği için Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da konuştuk. Kendisi de bana, ‘Siz neyi talep ederseniz, biz hızlı bir şekilde bakanlığın kullanımına vereceğiz’ dedi” ifadelerini kullandı.


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