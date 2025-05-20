Bodrum'un en sosyetik yerine ücretsiz halk plajı! Son senelerde çok popülerdi…

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Yalıkavak ve Antalya Manavgat Sorkun Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni halk plajlarının 2025 turizm sezonunda hizmete açılacağını duyurdu. Bodrum’da sayısı 4 olan halk plajı tesislerine bir yenisi daha ekleniyor.

SOSYETENİN UĞRAK NOKTASINDA HALK PLAJI

Bakan Ersoy’un Halk Plajları Projesi kapsamında, Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi’nde hizmete hazırlanan yeni halk plajı, sosyetenin en gözde yerinde vatandaşlara ücretsiz bir tatil imkânı sunacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL OYUN ALANLARI DA OLACAK

Tesislerde aileler için özel localar, gölgelikler, dinlenme terasları ve çocuklara özel oyun alanları yer alıyor. Ortak kullanım alanları erişilebilirlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenerek her yaştan ziyaretçi için güvenli ve keyifli bir ortam oluşturuluyor.

Halihazırda Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere 15 noktada hizmet veren halk plajlarına, 2025 yılı itibarıyla Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez gibi yeni destinasyonların eklenmesiyle toplam halk plajı sayısının 35’e ulaşacak.