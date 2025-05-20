FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

Bodrum'un en sosyetik yerine ücretsiz halk plajı! Son senelerde çok popülerdi…

Son yılların en popüler mekanlarının olduğu Yalıkavak’ta halk plajı heyecanı! Sezonun başlamasıyla birlikte Bodrum iyiden iyiye hareketlenmeye başladı. Bodrum’un Yalıkavak bölgesindeki çalışmalar sona erdi, ücretsiz halk plajı vatandaşın kullanımına açılıyor.

Bodrum'un en sosyetik yerine ücretsiz halk plajı! Son senelerde çok popülerdi…

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Yalıkavak ve Antalya Manavgat Sorkun Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni halk plajlarının 2025 turizm sezonunda hizmete açılacağını duyurdu. Bodrum’da sayısı 4 olan halk plajı tesislerine bir yenisi daha ekleniyor.

thumbs_b_c_632325e101d7bbb524e261878f4f9094

SOSYETENİN UĞRAK NOKTASINDA HALK PLAJI

Bakan Ersoy’un Halk Plajları Projesi kapsamında, Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi’nde hizmete hazırlanan yeni halk plajı, sosyetenin en gözde yerinde vatandaşlara ücretsiz bir tatil imkânı sunacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL OYUN ALANLARI DA OLACAK

Tesislerde aileler için özel localar, gölgelikler, dinlenme terasları ve çocuklara özel oyun alanları yer alıyor. Ortak kullanım alanları erişilebilirlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenerek her yaştan ziyaretçi için güvenli ve keyifli bir ortam oluşturuluyor.

Halihazırda Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere 15 noktada hizmet veren halk plajlarına, 2025 yılı itibarıyla Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez gibi yeni destinasyonların eklenmesiyle toplam halk plajı sayısının 35’e ulaşacak.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İspanya'da elektrikten sonra ikinci şok! Tüm mobil şebekeler çöktü İspanya'da elektrikten sonra ikinci şok! Tüm mobil şebekeler çöktü
27 yıldır Türkiye genelinde satış yapıyordu!27 yıldır Türkiye genelinde satış yapıyordu!

Anahtar Kelimeler:
Bodrum Mehmet Nuri Ersoy plaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bu sabah İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Taner Çetin hakkında çok konuşulacak iddialar: Villa, ihale, alkollü araç sürme...

Bu sabah İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Taner Çetin hakkında çok konuşulacak iddialar: Villa, ihale, alkollü araç sürme...

Biri hamile kaldı, diğeri ölüm tehdidi aldı... Dayı istismarı

Biri hamile kaldı, diğeri ölüm tehdidi aldı... Dayı istismarı

Erken emeklilik geliyor! 1 milyon kişi yararlanacak

Erken emeklilik geliyor! 1 milyon kişi yararlanacak

'Getirisi çok iyi! 150 bin TL gelir' 150 aile geçimini sağlıyor

'Getirisi çok iyi! 150 bin TL gelir' 150 aile geçimini sağlıyor

Günde 5 tane üretip internetten satıyor, talep yağıyor!

Günde 5 tane üretip internetten satıyor, talep yağıyor!

Altın için net konuştu 'Bu işi bitirecek' Rakam verdi!

Altın için net konuştu 'Bu işi bitirecek' Rakam verdi!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.