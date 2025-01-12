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'Büyük bir hazine' Günde 10 bin kişi akın ediyor! Uzun kuyrukta saatlerce beklediler

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.01.2025 11:12
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Toros Dağlarının zirvesinde, 2635 metre rakımlı Davraz Kayak Merkezi sezonun açılmasıyla yoğun ilgi görüyor. Merkezde kar kalınlığı 56 cm'ye ulaştı, 13 gün içinde 70 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı. Günlük 10 bin kişinin akın ettiği Davraz, Isparta ve çevre illerden gelenlerin kış turizmi için tercih ettiği en önemli adreslerden oldu. Davraz Kayak Merkezi'nde açıklama yapan Isparta Valisi Abdullah Erin “Günlük 10 bin ziyaretçiyi ağırlayan bir hazinemiz var” deyip merkezin önemine vurgu yaptı.

'Büyük bir hazine' Günde 10 bin kişi akın ediyor! Uzun kuyrukta saatlerce beklediler

Toros Dağlarının zirvesinde, 2 bin 635 rakımlı Akdeniz’in İncisi Davraz Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla birlikte büyük bir ziyaretçi yoğunluğu yaşadı. Kar kalınlığının 56 santimetreye ulaştığı merkezde, son 13 gün içinde yaklaşık 70 binin üzerinde kişi ağırlandı. Hafta sonunda ise Isparta ve çevre illerden gelen vatandaşlar, tesise girebilmek için uzun kuyruklarda saatlerce bekledi. Ziyaretçiler, kayak yapmanın yanı sıra eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

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“GÜNLÜK 10 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLAYAN BİR HAZİNEMİZ VAR”

Isparta Valisi Abdullah Erin, Davraz Kayak Merkezi’nin bölge ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağladığını belirterek, “Bu yıl çok şükür kar erken yağdı. Sezonun başlamasıyla birlikte 13 günde Davraz’ın ziyaretçi sayısı 70 binin üzerine çıktı. Günlük ortalama 10 bin kişi burayı ziyaret ediyor. Özellikle Antalya ve çevre illerden yoğun talep var. Davraz, büyük bir hazine ve buraya yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.

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“BURASI ÇOK KALABALIK, AŞAĞIYA İNEBİLMEK İÇİN UZUN SÜRE BEKLEDİK”

Antalya Manavgat’tan kayak yapmak için gelen Tunç İşoğlu, Davraz’da ilk kez kayak deneyimini yaşadığını ifade ederek, “Hayatımda ilk defa kayak yaptım. Başta biraz korksam da hocalar çok yardımcı oldu. Çocuklarımızla geldiğimiz için biraz zorlansak da genel olarak çok keyif aldık. Burası çok kalabalık, yukarıdan aşağıya inebilmek için uzun süre beklemek zorunda kaldık. Ancak pistler çok güzel, hocalar çok ilgili. Profesyonel kayakçılardan buranın Uludağ’dan bile daha iyi olduğunu duyduk. Bugün benim doğum günüm ve bu doğum günümde burada olmak benim için unutulmaz bir anı oldu” ifadelerini kullandı.

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Tunç İşoğlu’nun kardeşi Orçun İşoğlu ise kayak merkeziyle ilgili, “Daha önce Davraz’a birkaç kez geldim. Türkiye’de kayak yapmak isteyen herkes buraya gelmeli. Fiyatlar çok uygun, tesisler çok güzel. Bir dahaki sefere daha iyi bir deneyim yaşayacağımı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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KAYAK ANTRENÖRÜNDEN EĞİTİM VE GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kayak eğitmeni Cengiz Ocak, temel eğitimin önemine dikkat çekerek, “Davraz Kayak Merkezi’nde hava çok güzel ve kayak yapmak için mükemmel bir gün. Ziyaretçilerin temel eğitim almadan kayak yapmaya başlamalarını kesinlikle önermiyoruz. Yanlış tekniklerle yapılan kayak tehlikeli olabilir. Kayak seçimi, rota planlaması ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı. Eğitmenlerin önerilerine mutlaka uyulması gerekiyor” dedi.

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“BÖYLE BİR MERKEZE SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ”

Isparta merkezden gelerek ilk kez kayak yapan Lamia, yaşadığı deneyimi, “Ispartalı olmama rağmen Davraz’da ilk defa kayak yapıyorum. Eğitim süreci çok eğlenceli ve öğretici. Yakın zamanda zirveye çıkıp oradan kaymayı hedefliyorum. Böyle bir merkeze sahip olduğumuz için çok şanslıyız” şeklinde anlattı.

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Yaklaşık iki yıldır kar yağmayan Isparta’da, 2025 yılı kar yağışıyla birlikte Davraz Kayak Merkezi’ndeki hareketlilik bölge halkını ve işletmecileri sevindirdi. Ziyaretçiler, güneşli havanın da etkisiyle merkezde hem eğlendi hem de unutulmaz hatıralar biriktirdi. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Isparta kayak
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