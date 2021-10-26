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Dev kruvaziyer Seven Seas Splendor, Kuşadası'na demirledi

26.10.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük ve lüks kruvaziyerleri arasında gösterilen Marşal Adaları bandıralı Seven Seas Splendor, Türkiye'deki ilk seferini Kuşadası'na gerçekleştirdi.

Dev kruvaziyer Seven Seas Splendor, Kuşadası'na demirledi

İçinde tiyatro ve sinema salonu, açık ve kapalı yüzme havuzu, restoranlar, alışveriş merkezi, sauna gibi birçok alanı bulunan 224 metrelik kruvaziyer, çoğunluğu ABD'li 362 yolcusuyla Ege Port Kuşadası Limanı'na geldi.

30 EKİM'DE DÖNECEK

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turuna katılan kruvaziyer yolcuları, turdan sonra da Kuşadası'nda alışveriş yaptı.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, Seven Seas Splendor gemisinin kaptanı Diego Michelozzi'ye plaket verildi.

Yarın İstanbul seferini gerçekleştirecek olan kruvaziyer, burada yolcu değişiminin ardından 30 Ekim'de Kuşadası Limanı'na dönecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası İzmir
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