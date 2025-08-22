FİNANS

Dondurmanın da tadı kaçtı! İki topuna 1000 TL'den fazla para ödedi, fırsatçılığı ifşa etti

Yaz aylarının sonuna doğru gelirken, fırsatçılar boş durmuyor. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göçek beldesinde bir vatandaşın iki top dondurmaya ödediği para görenleri adeta şoke etti. Küçük kızına dondurma alan vatandaş bin 50 TL'lik fişi paylaştı ve fırsatçılığı sosyal medyada ifşa etti. Tepkiler ise çığ gibi geldi.

Devrim Karadağ

Muğla'nın ünlü tatil beldesi Göcek'teki dondurma fırsatçılığı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yaz sezonuyla birlikte hareketlenen turistik bölgelerdeki fahiş fiyatlar, son yaşanan olayla yine gözler önüne serildi.

FİŞİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Fethiye ilçesine bağlı ünlü tatil beldesi Göcek'te bir turist, küçük kızına iki top dondurma aldı. Gelen hesap karşısında şaşkına dönen turist, ödediği tutarın fİşini sosyal medyada paylaştı.

Dondurmanın da tadı kaçtı! İki topuna 1000 TL den fazla para ödedi, fırsatçılığı ifşa etti 1

DONDURMAYA BİN 50 TL ÖDEDİ, GÖREN İNANAMADI

İki top için tam bin 50 TL ödendiğini gösteren fiş, sosyal medyada kısa sürede gündem yaratırken, vatandaşlar tatil bölgelerindeki astronomik rakamlara tepki gösterdi.

Dondurmanın da tadı kaçtı! İki topuna 1000 TL den fazla para ödedi, fırsatçılığı ifşa etti 2

Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye dondurma Fahiş fiyat göcek
Haber Gönder
Haber Gönder
