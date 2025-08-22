Dondurmanın da tadı kaçtı! İki topuna 1000 TL'den fazla para ödedi, fırsatçılığı ifşa etti

Muğla'nın ünlü tatil beldesi Göcek'teki dondurma fırsatçılığı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yaz sezonuyla birlikte hareketlenen turistik bölgelerdeki fahiş fiyatlar, son yaşanan olayla yine gözler önüne serildi.
Fethiye ilçesine bağlı ünlü tatil beldesi Göcek'te bir turist, küçük kızına iki top dondurma aldı. Gelen hesap karşısında şaşkına dönen turist, ödediği tutarın fİşini sosyal medyada paylaştı.
İki top için tam bin 50 TL ödendiğini gösteren fiş, sosyal medyada kısa sürede gündem yaratırken, vatandaşlar tatil bölgelerindeki astronomik rakamlara tepki gösterdi.
