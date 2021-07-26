FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Dünyanın bir ucundan bile geliyorlar! Günlük 5 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor

Dünyanın bir ucundan bile geliyorlar! Günlük 5 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor

26.07.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dicle Nehri üzerindeki, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan, gövde bakımından dünyanın en uzun, güç bakımından ise Türkiye’nin 4’üncü büyük barajı Veysel Eroğlu (Ilısu) Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi nedeniyle su altında kalan Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesinde gezi tekneleri suya indirildi.

Veysel Eroğlu (Ilısu) Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi nedeniyle göl sahasına dönen Hasankeyf ilçesinde eşsiz manzaraların ortaya çıktığı bölgeye gelenler için tur düzenlemek amacıyla tekne gezileri sürüyor. Tarihi kalıntıları su üzerinde ve yakından görme fırsatını turistlere sunduklarını aktaran tekne kaptanı Murat Yılmaz, günlük ortalama 5 bin kişi tekneyle su altında kalan Hasankeyf’i gezdiğini söyledi.

HASANKEYF TUR ÜCRETİ 25 LİRA

Hasankeyf’te 18 tekneyle gezilerin yapıldığını ifade eden Yılmaz, "Turlarımız yaklaşık 40 dakika sürüyor. Kişi başı kooperatifin belirlediği ücret ise 25 TL.

6b99d3f1d734f4f2db1781d2e9625839

Çocuklar ücretsizdir, çay ikramımız var. Gelen müşterinin isteklerine yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Müşterilerimiz genelde tekne turundan memnun kalıyor.

200 bin adet ücretsiz verildi! ABD ve Almanya dahil 5 ülke almak için sıraya girdi200 bin adet ücretsiz verildi! ABD ve Almanya dahil 5 ülke almak için sıraya girdi

Bu da bizim için bir gururdur. Tekne işletmeciliği için yeni kooperatif kuruldu, şimdiye kadar yaklaşık 400 üye kayıt yaptı. Tek bir kooperatif olarak ve havuz sistemi olarak çalışacağız ve Hasankeyf kazanacak. Hasankeyf’te toplam 18 büyük ve küçük tekne ruhsat almış durumda. Sıra sistemiyle çalışıyoruz. Bayram tatilinde yaklaşık 5 bin yerli ve yabancı turist tekne turu yaptı" dedi.

Restoranlardan flaş talep: 2 doz aşısı olmayan girmesin!Restoranlardan flaş talep: 2 doz aşısı olmayan girmesin!

DANİMARKA'DAN HASANKEYF'E GELDİ

23 yıldır yaşadığı Danimarka'nın Randers şehrinden Hasankeyf’i görmeye geldiğini belirten Faysal Sincar, tekne turizmi için Hasankeyf için önemli bir sektör haline geleceğini bildirdi. Sincar, "Danimarka’dan Hasankeyf’e geldik.

cd83e47d47e4f7239929b46ec9a2edf7

Tekne turizmi Hasankeyf için çok önemli. Biz yurt dışında yaşayanlar olarak bölgeyi tanımayan çevrelerle konuştuğumuzda video ve resimlerle tanıtmaya çalışıyoruz. Tekne turu bu bölge için çok önemli bir avantajdır, turistte çekeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Çarpıcı karar: 401 bin yeni göçmen kabul edecekler!Çarpıcı karar: 401 bin yeni göçmen kabul edecekler!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhuşa zorlandı! Yaşadıkları kan dondurduKocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhuşa zorlandı! Yaşadıkları kan dondurdu
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
Çeşme'de bayram tatili yoğunluğuÇeşme'de bayram tatili yoğunluğu
Anahtar Kelimeler:
Hasankeyf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

6 ay geri ödemesiz 'can suyu' kredisi talebi!

6 ay geri ödemesiz 'can suyu' kredisi talebi!

ABD ve Almanya dahil 5 ülke almak için sıraya girdi

ABD ve Almanya dahil 5 ülke almak için sıraya girdi

Bayramda 3 milyon 700 bin kurbanlık satıldı

Bayramda 3 milyon 700 bin kurbanlık satıldı

Memur-Sen zam talebini açıkladı

Memur-Sen zam talebini açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Teklif yasalaştı! Faaliyetlerine son verilecek

Teklif yasalaştı! Faaliyetlerine son verilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.