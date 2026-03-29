Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Termometrenin 20 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da hafta sonu tatilini fırsat bilenler, "dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli yere sahip Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

ESKİ HALİNE DÖNDÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan sağanak nedeniyle suyu bulanık hale gelen ve rengi değişen Balıklıgöl'ün tahliye ve arıtma çalışmalarının ardından eski haline döndüğü görüldü.

Şanlıurfa'yı gezen ziyaretçiler, Balıklıgöl'e hayran kaldıklarını belirterek herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır