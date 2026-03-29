Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Şanlıurfa'da sağanak yağış sonrası sel sularına bulanan tarihi ve turistik Balıklıgöl eski görünümüne kavuştu. Hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler, Balıklıgöl'e akın etti.

Termometrenin 20 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da hafta sonu tatilini fırsat bilenler, "dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli yere sahip Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

ESKİ HALİNE DÖNDÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan sağanak nedeniyle suyu bulanık hale gelen ve rengi değişen Balıklıgöl'ün tahliye ve arıtma çalışmalarının ardından eski haline döndüğü görüldü.

Şanlıurfa'yı gezen ziyaretçiler, Balıklıgöl'e hayran kaldıklarını belirterek herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’den 5G ve 81 il vurgusu! “Geleceği inşa eden biz olacağız”Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’den 5G ve 81 il vurgusu! “Geleceği inşa eden biz olacağız”
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (29 Mart 2026)Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (29 Mart 2026)

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Balıklıgöl
En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

