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Fiyatlar yüzde 2500 arttı! Ucuz seçenek de lüks oluyor... Cep yakan rakamlar

Son dönemde artan fiyatlar tatil yapmayı pek çokları için neredeyse lüks hale getirdi. Doğayla baş başa kalıp tatilde kamp kurmayı düşünenler için dahi 5 yılda fiyatlar yüzde 2500 arttı. Çadır kurmak veya karavanla bir kamping'de tatil yapmak isteyenler gecelik 5 bin TL'ye yakın ücret ödemek durumunda.

Fiyatlar yüzde 2500 arttı! Ucuz seçenek de lüks oluyor... Cep yakan rakamlar
Hande Dağ

Yaz ayları yaklaşırken tatil planları da yapılmaya başlandı. Ancak Türkiye'nin popüler tatil bölgelerindeki otellerde tatil yapmak orta gelirli için de lüks haline dönüşürken diğer yandan doğa severlerin tercih ettiği tatil yöntemi 'kamp'ın dahi cep yaktığı görüldü.

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Ekonomim'de yer alan habere göre; güneybatı sahillerinde bulunan bir kamping'in temmuz fiyatlarında son 5 yıllık seyrin, 2025'te çadır kurmanın birkaç yıl önceki otel fiyatlarına yaklaştığını gösterdiği öğrenildi. Üstelik karavanı olanlar için de benzer bir durum ortaya çıkıyor.

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5 YILDA YÜZDE 2500 ARTIŞ

Doğa severler, son yıllarda, daha uygun maliyetli ve daha özgür bir tatil şekli olarak çadır kamplarına yöneliyor, pandemi ile beraber artan karavan merakı da bu alanlarda kendine yer buluyor. Güneybatı sahillerinde bulunan bir kampin'in 2021-2025 fiyatlarına göz atıldığında da 'uygun maliyetin' zorlaştığı fark ediliyor.

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KAMP FİYATLARINDA YILLAR İÇİNDEKİ ARTIŞ

2021 temmuzda, gecelik karavan yer ücreti, karavan kişi başı ücreti ve çadır kişi başı ücretlerinin 60 TL olduğu, çadır yer ücretinin de gecelik 40 TL olduğu görülüyor.

2022 temmuzda fiyatlar yüzde 40 artış göstererek 85 ve 55 TL'ye yükseliyor.

2023'te ise fiyat artışları daha yüksek gerçekleşiyor. Yüzde 130 oranında artan fiyatlarda karavan, karavandaki kişiler ve çadırdaki kişiler için ücretler 195,5 TL, çadır yeri için ödenen ücret de 126,5 TL olarak gerçekleşiyor.

2024'de daha da hızlanan artış oranı ortalama yüzde 165, 2025'te de yüzde 225 oranında oluyor.

Bu sene yaz tatilinde temmuzda kamp yapmak isteyen bir karavan sahibinin 2021'de 60 TL olan karavan yer ücreti ve karavanda kalan kişi başı ücret için 1600 TL ödemek durumunda olurken, çadırda kalan kişi de gecelik aynı ücreti ödüyor. Çadır yer ücreti de 2021'de 40 TL iken 2025 yılında 1250 TL oluyor. Ücretlerin 5 yılda ortalama yüzde 2681 oranında arttığı görülüyor.

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ÇADIR FİYATLARINDA SON DURUM

Öte yandan çadır almak isteyenler için ise kamplar kadar yüksek artış ortaya çıkmıyor. 2021'de zincir marketlerden 239 TL'ye alınabilen iki kişilik çadırın fiyatı 5 yılda yüzde 850 seviyesinde artarken, en yüksek fiyat artışı 2024'te gerçekleşiyor.

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2022 yılında yüzde 25 artışla çadır fiyatı 299 TL'ye çıkıyor, 2023'te 499 TL'ye yükseliyor. 2024'e gelindiğinde çadır fiyatlarındaki artış yüzde 160 olarak gerçekleşiyor ve 1299 TL'ye çıkıyor. Artış hızı yüzde 77'yle 2025'te azalırken fiyat da 2299 TL oluyor. Ancak çadır alabilenlerin kampta kalmakta zorlandığı belirtiliyor.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
tatil çadır kamp fiyat
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