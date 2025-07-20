FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul'dan, Adana'dan akın akın geliyorlar

Kayseri’de bunaltıcı sıcak ve şehrin stresinden uzak olmak isteyenler, Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Yaylası'nda 2 bin 200 metre yükseklikte kurulan çadır merkezinde tatil yapıyor. Çadırlarda konaklamak isteyenlerden günlük 150, haftalık ise 700 TL ücret alınırken İstanbul, Konya, Adana, Yozgat ve Sivas gibi illerin de olduğu pek çok şehirden gelenlerin olduğu öğrenildi.

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul'dan, Adana'dan akın akın geliyorlar

Kış turizminin önemli merkezlerinden Erciyes Dağı eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası, sıcak havadan ve şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Tatilciler, Erciyes'te belirlenen bölgede çadırlarda kamp yapabiliyor.

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul dan, Adana dan akın akın geliyorlar 1

Çadır kamp alanında konaklamak isteyenler, günübirlik ya da haftalık kalabiliyor.

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul dan, Adana dan akın akın geliyorlar 2

İstanbul, Konya, Adana, Yozgat ve Sivas gibi illerin de olduğu pek çok şehirden gelenler, yüksek rakım nedeniyle 20-25 derece havada serinleme imkanı buluyor.

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul dan, Adana dan akın akın geliyorlar 3

GÜNLÜK ÇADIRDA KONAKLAMA ÜCRETİ 150 TL

Çadırlarda konaklamak isteyenlerden günlük 150, haftalık ise 700 TL ücret alınıyor.

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul dan, Adana dan akın akın geliyorlar 4

‘KAFA DİNLEMEK İÇİN BİREBİR’

Develi ilçesinden Erciyes’e gelen 4 çocuk babası Yunus Albayrak (33), "Kent merkezi çok sıcak oluyor. TIR şoförlüğü yaptığım için fırsat buldukça buraya ailem ile geliyorum. Aşağısı çok sıcak. Burası çok rahat ve ferah. Çok güzel bir yer, herkese tavsiye ederim. Burası çok serin oluyor. Geceleri üşüyoruz. Zaman zaman soba yaktığımız bile oluyor. Bazen de yağmur yağıyor. Burası huzur ve kafa dinlemek için birebir. Doğa hayatı çok güzel. Ortalama sıcaklık 20-25 derece. Doğa ile iç içe olması da ayrı bir güzellik ve insana huzur veriyor" dedi.

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul dan, Adana dan akın akın geliyorlar 5

‘AKŞAMLARI SERİN OLUYOR’

Abdullah Taha Boz ise “Memlekette iş stresinden sıkılıp buraya gelmek istedim. Şehir havası çok sıcak ve bunaltıcı oluyor. Akşamları serin oluyor. Ceket giyiyoruz. Ateş yakıp başında oturuyoruz. Daha önce Erciyes’e çok geldim ama ilk defa bu yıl kamp yapmak için buradayım” diye konuştu.

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul dan, Adana dan akın akın geliyorlar 6

‘ŞEHİR HAYATINDAN BUNALDIK’

Sivas’ın Gemerek ilçesinden geldiğini söyleyen Ziya Yelboğa (38), “Buranın yaylası çok güzel. Havası da ayrı bir güzel. Yandık. Buraya serinlemeye geldik. Baya da serin bir yer. Gece donmayı bekliyoruz. Çünkü şehir hayatından çok bunaldık. Bir gece burada kalacağız. Soğuk olduğunu bilerek geldik. Kafa dinlemek ve hava almak amacıyla arkadaşımla geldik” ifadelerini kullandı.

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul dan, Adana dan akın akın geliyorlar 7

‘20 DERECE FARK VAR’

Sivas’tan geldiğini söyleyen Ali Gezer de (44) “Erciyes’i çok anlattılar. Soğuk olduğunu söylediler. Biz sürekli kışın geliyorduk. Yazın serin olduğunu söylediklerinde serinlemek ve buz gibi suyundan içmek için geldik. Ortam çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Yaz sıcağını atlatmak için bura çok güzel bir yer. Kent merkezine göre 20 derece fark ediyor” dedi.

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul dan, Adana dan akın akın geliyorlar 8

Ailesi ile birlikte Erciyes’e geldiğini anlatan Gülbeyaz Yelboğa ise “Çok sıcak olduğu için serinlemeye geldik. Sivas’tan geliyorum. Orası da soğuk oluyor. Ama burası daha soğuk” diye konuştu. (DHA)

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul dan, Adana dan akın akın geliyorlar 9Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
Kayseri tatil çadır fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bu 2 gün dışarı çıkmayın: Yeni sıcak hava dalgası bu hafta kavuracak

Bu 2 gün dışarı çıkmayın: Yeni sıcak hava dalgası bu hafta kavuracak

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul'dan akın akın geliyorlar

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul'dan akın akın geliyorlar

ÖTV oranlarında değişiklik! Meclis'te kabul edildi... Yeni dönem başlıyor, yüzde 80 ile yüzde 220...

ÖTV oranlarında değişiklik! Meclis'te kabul edildi... Yeni dönem başlıyor, yüzde 80 ile yüzde 220...

'Haciz, rehin, ceza' silinecek! 30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor

'Haciz, rehin, ceza' silinecek! 30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.