Harekete geçildi, imzalar atıldı! O sektörü ilgilendiriyor 'Eşsiz bir fırsat'

YÖK Beyaz Salonu'ndaki törene, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Bakan Ersoy, turizm fakültelerinden mezun olan öğrencilerin, geleceğin genel müdür yardımcıları ve genel müdürleri olması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin turizm açısından çok iyi noktaya geldiğini vurgulayan Ersoy, "Bugün hayata geçireceğimiz protokolle birlikte, geleceğin turizm kurmaylarını da yetiştirme şansı yakalayacağız. Biz, bir süre sonra yoğun şekilde dünyaya genel müdür ihraç eden ülke konumuna geleceğiz diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar da imzalanan işbirliği protokolünün, yalnızca yükseköğretim kurumları ve turizm sektörü için değil, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel kalkınma hedefleri açısından da mühim bir adım olacağını söyledi.

Söz konusu protokolün, kurumlar arasındaki işbirliğinin önemini ve gücünü de ortaya koyması bakımından önem taşıdığının altını çizen Özvar, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim Kurulu olarak bizler, gençlerimizi yalnızca akademik bilgiyle donatmanın yeterli olmadığına, onların mesleki ve uygulamalı becerilerle de desteklenmesi gerektiğine içtenlikle inanıyoruz. Turizm gibi dinamik ve rekabetçi bir sektörde, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, hayati önem taşımaktadır. İşte bu nedenle, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle yürütülen bu protokol, eğitimle sektör arasındaki bağları güçlendirmek adına eşsiz bir fırsat sunmaktadır."

Özvar, ayrıca pilot olarak seçilen üniversitelerde yer alan turizm işletmeciliği ile gastronomi ve mutfak sanatları programlarının, protokol kapsamında eğitimde mükemmeliyet hedefiyle yeniden şekilleneceğini vurguladı.

Protokole, turizm alanında büyük potansiyele sahip ve farklı bölgelerden üniversitelerin de dahil edildiği bilgisini veren Özvar, "Bu üniversitelerimiz, Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi. Önümüzdeki zamanlarda bu üniversitelere katacağımız yenileriyle birlikte sayı artacaktır." dedi. (AA)