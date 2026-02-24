Hisarönü’de ‘cennetten köşe’ satılıyor! Fiyatı belli oldu

Turizm cenneti olan Marmaris’te denize sıfır olan bir arsanın satışına karar verildi. Marmaris Belediyesi, Hisarönü'ndeki denize sıfır bin 849 metrekarelik tarla vasıflı, tam hisseli alanı satışa çıkardı.

TARLANIN METREKARESİ 27 BİN 41 LİRA

50 milyon lira bedel biçilen bin 849 metrekarelik tarlanın metrekare birim fiyatı 27 bin 41 lira oldu.

DENİZE SIFIR, ÖNÜ KAPANMAZ, DENİZ VE DOĞA MANZARALI

Hisarönü'nde 163 ada 7 parselde bulunan tarla vasıflı alanın ihalesi 11 Mart 2026 tarihinde saat 14:00'da gerçekleşecek. İhale için geçici olarak 1,5 milyon TL teminat yatırılması gerekiyor.

VASFI DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Yakınında birçok villa olan arsanın ilerleyen dönemde tarla vasfının arsaya çevrilerek imara açılması planlanabilir. Başka bir deyişle, 50 milyon TL’yi 1,8 dönüm tarlaya yatırıp, ekip-biçilmesi çiftçilik mantığına aykırı düşüyor.

