FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

İlber Ortaylı tepki göstermiş, yeni hali olay olmuştu! Selimiye Camii'ndeki restorasyon durduruldu

Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmaları gündem yarattı. Öncesi ve sonrası arasındaki görüntülerdeki fark sosyal medyada olay olmuş, özellikle caminin kubbe kısmında yapılan çalışmalar tartışmalara yol açmıştı. Tarihçi İlber Ortaylı "İhya mı, imha mı?" diye sorarak tartışmalara katılırken, mahkemeden restorasyon çalışmasını durdurma kararı geldi.

İlber Ortaylı tepki göstermiş, yeni hali olay olmuştu! Selimiye Camii'ndeki restorasyon durduruldu
Devrim Karadağ

Edirne’deki dört buçuk asırlık Selimiye Camii’nde “orijinal dönüş” düşüncesiyle kabul edilen yeni restorasyon projesinde çalışmalar yapılıyordu. Yeni desenlerin uygulanacağı mabedin ana kubbesindeki 18. veya 19. asra ait olduğu düşünülen katmanların kaldırılmaya başladığı, bazı bölgelerde "numune çalışmaları" yapıldığı öğrenilirken, kubbedeki katmanların tamamen kazınıp kazınmayacağı tartışma konusuydu.

ÖNCESİ VE SONRASI TARTIŞMA YARATTI

Selimiye Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, iç kısmındaki kalem işleri de bitirilmeye çalışılıyordu. Yapılan değişiklikler tepkiyle karşılanırken, özellikle kubbe kısmında yapılması planlanan değişiklikler tartışmaları alevlendirdi.

İlber Ortaylı tepki göstermiş, yeni hali olay olmuştu! Selimiye Camii ndeki restorasyon durduruldu 1

İLBER ORTAYLI'DAN TEPKİ: "İHYA MI, İMHA MI?"

Tarihçi İlber Ortaylı restorasyon için “Edirne Selimiye Camii kubbe yazılan restorasyonu ihya mı, imha mı?” diye sordu ve sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ortaylı, “Kültürel varlıklarımızın korunması, gelecek nesillere aktarılması ‘aslını bozmadan onarmak’ esasına bağlı kalınarak restore etmektir. Aslı bozularak yapılan restorasyon ihya edilecek eserin imha edilmesidir” dedi.

İlber Ortaylı tepki göstermiş, yeni hali olay olmuştu! Selimiye Camii ndeki restorasyon durduruldu 2

Ortaylı, “Konu hakkında yetkili mercileri Edirne Selimiye Camii’nin aslının korunması için acil müdahaleye davet ediyor, üst kurul tarafından verilen kararın iptalini talep ediyoruz” çağrısında bulundu.

MAHKEMEDEN DURDURMA KARARI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tartışılan restorasyon çalışması Edirne İdare Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme, Selimiye Camisi’nin ana kubbe yazılarındaki değişiklik önerisine ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi. Edirne İdare Mahkemesi kararında, Yüksek Kurul’un onayladığı projeyle ilgili tüm belgelerin talep edildiği ifade edildi.

İlber Ortaylı tepki göstermiş, yeni hali olay olmuştu! Selimiye Camii ndeki restorasyon durduruldu 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın için son 96 gün 'Odaklandık'Altın için son 96 gün 'Odaklandık'
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
Selimiye Camii Edirne restorasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.