İlber Ortaylı tepki göstermiş, yeni hali olay olmuştu! Selimiye Camii'ndeki restorasyon durduruldu

Edirne’deki dört buçuk asırlık Selimiye Camii’nde “orijinal dönüş” düşüncesiyle kabul edilen yeni restorasyon projesinde çalışmalar yapılıyordu. Yeni desenlerin uygulanacağı mabedin ana kubbesindeki 18. veya 19. asra ait olduğu düşünülen katmanların kaldırılmaya başladığı, bazı bölgelerde "numune çalışmaları" yapıldığı öğrenilirken, kubbedeki katmanların tamamen kazınıp kazınmayacağı tartışma konusuydu.

ÖNCESİ VE SONRASI TARTIŞMA YARATTI

Selimiye Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, iç kısmındaki kalem işleri de bitirilmeye çalışılıyordu. Yapılan değişiklikler tepkiyle karşılanırken, özellikle kubbe kısmında yapılması planlanan değişiklikler tartışmaları alevlendirdi.

İLBER ORTAYLI'DAN TEPKİ: "İHYA MI, İMHA MI?"

Tarihçi İlber Ortaylı restorasyon için “Edirne Selimiye Camii kubbe yazılan restorasyonu ihya mı, imha mı?” diye sordu ve sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ortaylı, “Kültürel varlıklarımızın korunması, gelecek nesillere aktarılması ‘aslını bozmadan onarmak’ esasına bağlı kalınarak restore etmektir. Aslı bozularak yapılan restorasyon ihya edilecek eserin imha edilmesidir” dedi.

Ortaylı, “Konu hakkında yetkili mercileri Edirne Selimiye Camii’nin aslının korunması için acil müdahaleye davet ediyor, üst kurul tarafından verilen kararın iptalini talep ediyoruz” çağrısında bulundu.

MAHKEMEDEN DURDURMA KARARI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tartışılan restorasyon çalışması Edirne İdare Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme, Selimiye Camisi’nin ana kubbe yazılarındaki değişiklik önerisine ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi. Edirne İdare Mahkemesi kararında, Yüksek Kurul’un onayladığı projeyle ilgili tüm belgelerin talep edildiği ifade edildi.