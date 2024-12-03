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İzmir Alsancak ilçesine deniz yoluyla bine yakın turist getirdi! Gemi 2025 ortalarına kadar kalacak

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.12.2024 13:27
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İzmir Alsancak Limanı'na yanaşan MSC Sinfonia kruvaziyeri, 1.951 turist getirdi! Bugün itibariyle üçüncü kez limana demir atan gemi, her salı İzmir'e uğrayarak, kent merkezine gelen turistleri büyüleyen antik kentler ve tarihi yerlerle buluşturacak. MSC Sinfonia, 29 Nisan 2025'e kadar her hafta İzmir'e uğrayacak, yerli esnafa büyük katkı sağlayacak!

İzmir Alsancak ilçesine deniz yoluyla bine yakın turist getirdi! Gemi 2025 ortalarına kadar kalacak

Önde gelen kruvaziyer operatörlerinden MSC'nin Panama bayraklı Sinfonia gemisi, kruvaziyer turizminde önemli destinasyonlardan biri olan İzmir Alsancak Limanı'na yine yanaştı.

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29 Nisan 2025'e kadar her salı limana gelecek MSC Sinfonia, 19 Kasım'da ilk, 26 Kasım'da ise ikinci seferini gerçekleştirdi. Bugün saat 07.00 itibarıyla üçüncü kez limana yanaşan kruvaziyer, İzmir'e bin 951 yolcu getirdi. Turistlerin yanı sıra gemide 751 mürettebat bulunduğu öğrenildi.

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TURİSTLERİN YÜZDE 65'İ KENT MERKEZİNİ GEZECEK

MSC Sinfonia'da çoğunluğu İtalyan ve Yunan uyruklu turistlerin yüzde 35'i limanda bulunan otobüslere binerek, Bergama ve Efes antik kentleriyle Meryem Ana Evi'ni ziyaret için limandan ayrılırken, yüzde 65'i de kent merkezini gezmek için taksilere bindi. Saat 15.00'de limandan ayrılacak MSC Sinfonia'ya İzmir'den 38 yolcu binecek. İzmir'den hareket edecek gemi, 7 gece 8 gün boyunca Ege ve Adriyatik denizlerini geçerek İstanbul, Korfu, Bari ve Atina Pire'ye uğramasının ardından tekrar İzmir Alsancak Limanı'na demir atacak. MSC Sinfonia, 29 Nisan 2025'e kadar her hafta İzmir Alsancak Limanı'na gelmeyi sürdürecek.

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'CAZİBE MERKEZLERİ OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ'

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, "Kruvaziyerlerin, uğrak yaptığı limanların bulunduğu şehirlerin esnafına ve ticaret hayatına önemli katkıları var. Kruvaziyer sektörünün İzmir'de gelişmesi, Avrupa'da üst üste 3 yıl en iyi destinasyon seçilen İzmir'in yine eski günlere dönmesi için elimizden gelen tüm çabayı İzmirliler olarak yapmamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Kruvaziyer gemilerinin her zaman popüler olduğunu Öztürk, "Kruvaziyerle gelen turistlere cazibe merkezleri oluşturmak zorundayız. Eğer bu sektörün gelişmesini istiyorsak, halihazırda bu işi yapan kruvaziyer hatlarının isteklerini değerlendirip, onlara göre yeni yapısal gelişmeler yapmalıyız" diye konuştu.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
İzmir Turizm gemi
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