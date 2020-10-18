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Kapadokya'da hafta sonu yoğunluğu

TURİZM HABERLERİ  | 18.10.2020 11:32 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, peribacaları ile ünlü Kapadokya bölgesinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kapadokya'da hafta sonu yoğunluğu

Peribacaları, kayadan oyma evleri, vadileri ve sıcak hava balonlarıyla tarih ve kültürün bir arada bulunduğu Kapadokya bölgesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Hafta sonu nedeniyle bölgeye gelen vatandaşlar, özellikle sıcak hava balonuna binmek için Göreme bölgesine akın ediyor. Ateşleri ölçülerek alana alınan yerli ve yabancı turistler, bölgeyi sıcak hava balon turuna katılarak kuş bakışı keşfediyor.

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Birçok etkinliğin yapıldığı Kapadokya, ziyaretçilerine unutulmaz bir gün yaşatıyor.

(DHA)

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