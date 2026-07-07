Kapadokya'da ziyaretçiler için yeni dönem: Gece de görünür oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Kapadokya'daki gece müzeciliğine yönelik yeni uygulamaya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Kapadokya'nın eşsiz doğal ve kültürel mirasını gece saatlerinde de ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi'nde hayata geçirdiğimiz yeni aydınlatma projeleriyle bölgenin karakteristik kaya oluşumlarını estetik ve kontrollü bir ışık kurgusuyla gece de görünür hale getirdik" ifadelerini kullanan Ersoy, toplam 692 aydınlatma armatürü ile ziyaretçi deneyimini zenginleştirirken, yansıtma gösterisi uygulamasıyla Kapadokya'nın tarihi ve doğal mirasını yeni bir anlatımla buluşturduklarını belirtti.

Bakan Ersoy, enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik, ışık kirliliğinin azaltılması, doğal yaşamın korunması ve kültürel mirasın özgün kimliğinin muhafazasını esas alan bu çalışmalarla, gece müzeciliği vizyonunu daha da güçlendirerek Kapadokya'yı gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde keşfedilebilir hale getirdiklerini kaydetti.

Ersoy, çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür etti.

DÖRT ÖNEMLİ NOKTADA YENİ AYDINLATMA DÖNEMİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kapadokya Alan Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Göreme Açık Hava Müzesi'nde 214, Paşabağları Ören Yeri'nde 238, Zelve Açık Hava Müzesi'nde 135 ve Erdemli Vadisi'nde 105 olmak üzere toplam 692 aydınlatma armatürü kullanıldı.

Çalışmalar, ilk etapta Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki aydınlatma sistemlerinin devreye alınmasıyla başladı ve diğer alanlara yayıldı.

Bakanlığın son yıllarda hayata geçirdiği gece müzeciliği vizyonunun önemli halkalarından biri olan projelerde, kaya dokularının doğal karakteri korunarak enerji verimliliği esas alındı ve ışık kirliliği en aza indirildi.

Doğal yaşam ile kültürel mirasın özgün kimliğinin korunduğu projeyle, ziyaretçilere Kapadokya'yı gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde deneyimleme imkanı sunuldu.

Projeler kapsamında kurulan ışık ve görüntü yansıtma sistemiyle Kapadokya'nın tarihi ve doğal mirası yeni bir anlatımla ziyaretçilerle buluşturuldu.

Böylece bölgenin taşınmaz kültür varlıkları ve doğal dokusu dijital uygulamalarla desteklenerek gece saatlerinde de farklı bir deneyim sunuldu.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır