Kapadokya'yı bayramda 57 bin 988 turist ziyaret etti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 57 bin 988 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. Tatil süresince en fazla ziyaret edilen nokta Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Müze, bayram tatilinde 15 bin 321 yerli ve yabancı turisti ağırladı. Bölgedeki diğer önemli turizm merkezlerinden Paşabağları Ören Yeri 13 bin 343, Kaymaklı Yeraltı Şehri 10 bin 690, Derinkuyu Yeraltı Şehri ise 7 bin 817 ziyaretçiyi ağırladı.

57 BİN 988 KİŞİ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ!

Bölgede bulunan diğer müze ve ören yerleriyle birlikte toplam ziyaretçi sayısı, bayram tatilinde 57 bin 988 olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, bayram tatilinde yaşanan yoğunluğun Kapadokya turizmine olan ilgiyi bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rus turistlerin Körfez tatillerini toplu şekilde iptal ettiği bildirildiRus turistlerin Körfez tatillerini toplu şekilde iptal ettiği bildirildi
ABD'nin cari açığı 2025'in son çeyreğinde 5 yıl aradan sonra en düşük seviyesine gerilediABD'nin cari açığı 2025'in son çeyreğinde 5 yıl aradan sonra en düşük seviyesine geriledi

En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

