FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Kemer'de turizm sezonu, olimpiyat ateşiyle açıldı

Kemer'de turizm sezonu, olimpiyat ateşiyle açıldı

13.04.2025 15:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 9 kilometrelik doğa yürüyüşünde, ilk olimpiyatların meşalesinin yakıldığı yer olan Yanartaş'ta yakılan meşalenin Çıralı sahiline taşınması ile turizm sezonu açıldı.

Kemer'de turizm sezonu, olimpiyat ateşiyle açıldı

Kemer'de 'Çıralı Nature Fest' adı altında, Kemer Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı. 9 kilometrelik doğa yürüyüşüne Kaymakam Ahmet Solmaz, Kaymakam Refiki Uğur Almalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, İlçe Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş, Beydağları Sahil Milli Park Müdürü Uğur Torunoğlu, kurum müdürleri, Doğa Koruma ve Milli Park ekipleri, Orman İşletme Şefliği ekipleri, jandarma ekipleri, muhtarlar, Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ekipleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 3,5 saat civarında süren etkinlik, Ulupınar Mahallesinde başladı. Çıralı'da bulunan ve olimpiyat ateşinin ilk yakıldığı yer olarak bilinen Yanartaş'a gelen yaklaşık 150 kişilik yürüyüş ekibine, yerel tarihçi Ramazan Kar tarafından Yanartaş'a ilişkin bilgilendirme yapıldı. Yaklaşık 2 bin 500 yıldır yandığı bilinen, sönmeyen ateş ile yakılan meşale, Kaymakam Ahmet Solmaz'a teslim edildi. Daha sonra Çıralı sahiline gelen grup, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle karşılandı. Gösterinin ardından Kaymakam Solmaz, Yanartaş'tan getirilen meşale ile alandaki odunları yakarak, turizm sezonunun açılışını yaptı.

ÇIRALI'DA İLK KEZ DÜZENLENDİ

Etkinlik sonunda konuşan Kaymakam Ahmet Solmaz, “Sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi anlamında özellikle yaz döneminin haricinde kalan diğer aylarımızı daha etkin hale getirmek için, en güzel argümanımız, servetimiz olan doğanın güzel imkanlarından, görüntülerinden faydalanabilmek için çeşitli etkinlikler, aktiviteler planlıyorduk. Bugün Çıralı'da ilk kez düzenlenen Çıralı Nature Fest için bir araya geldik. Hem ilçe merkezinden hem de Çıralı'daki yerel halkımızın katıldığı güzel bir yürüyüş etkinliğiyle güne başladık. Amacımız bölgenin güzel manzaralarını, trekking yaparken bütün katılımcıların görmesini sağlamaktı. Hem de Çıralı bölgemizde yer alan Yanartaş'ın mitolojik hikayesine ilişkin bilgilendirme yapmaktı" dedi.

'YAKLAŞIK 3 BİN YILDIR HİÇ SÖNMEDİ'

Yanartaş bölgesinde hiç sönmeyen bir ateş olduğunu aktaran Solmaz, şöyle konuştu:

"Yanartaş'ta bulunan ateşin mitolojik çağda yaşayan Kimera (Chimaira) isminde bir ejderhanın olduğu, bu ejderhanın keçi vücudunda ve aslan başlı, yılan kuyruklu olduğu ve sürekli ağzından ateş çıkardığı ifade ediliyor. Tabii bunun etrafa verdiği zararın önlenmesi anlamında ortaya çıkan Pegasus isimli bir atla mücadele ettiği, sonunda ejderhayı yerin dibine gönderdiği şeklinde bir hikaye. Bu hikayenin mitolojik çağdan bu zamana kadar gelmiş olması ve ateşin yaklaşık 3 bin yıldır aralıksız yanıyor olmasından dolayı hakikaten ilgi çekici bir mevcut. Bölgemizde turizm sezonunun açılışına esas alarak oradan aldığımız ateşi, Çıralı bölgesinde güzel bir turizm sezonu açılış ateşi şeklinde lanse ettik. İlkini düzenlediğimiz Çıralı Nature Fest'i, supboard ve yoga gibi sportif faaliyetlerle destekleyerek içeriği zengin bir şekilde devamını gerçekleştirmek için planlamalara bugünden itibaren başladık." (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Seracılıkta hedef büyüten Erzincan'ın yeni desteklerle sebzecilikteki potansiyeli artırılıyorSeracılıkta hedef büyüten Erzincan'ın yeni desteklerle sebzecilikteki potansiyeli artırılıyor
Yozgat’ta zirai don meyve ağaçlarını vurduYozgat’ta zirai don meyve ağaçlarını vurdu
Anahtar Kelimeler:
Turizm kemer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'ndan, bazı isimlerin başka cezaevine nakledilmesine tepki: Yeter artık!

İmamoğlu'ndan, bazı isimlerin başka cezaevine nakledilmesine tepki: Yeter artık!

Konyaaltı Sahili'nde korkunç olay! Balık ya da dalgıç sandılar

Konyaaltı Sahili'nde korkunç olay! Balık ya da dalgıç sandılar

'Eline para geçen herkes yatırım için alıyor' Kara kara düşünüyorlar

'Eline para geçen herkes yatırım için alıyor' Kara kara düşünüyorlar

'Aradaki farkı kim yiyor' tepkisi! Onda 15 TL, markette 70 TL

'Aradaki farkı kim yiyor' tepkisi! Onda 15 TL, markette 70 TL

Yasak başlıyor! Uymayana 170 bin TL ceza

Yasak başlıyor! Uymayana 170 bin TL ceza

Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!

Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.