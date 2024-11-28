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Kış aylarının gelmesiyle popüler Doğu Ekspresi turu yeniden gündemde! Peki Ankara-Kars arası fiyat tarifesi ne kadar?

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.11.2024 10:26
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Kışın gelişiyle birlikte Doğu Ekspresi'nin büyüleyici yolculuğu başlıyor! Ankara’dan Kars’a uzanan bu eşsiz tur, 23 Aralık’ta başlıyor ve 28 Şubat’a kadar devam ediyor. Sosyal medyada da viral olan bu turun fiyat listesi aşağıda...

Kış aylarının gelmesiyle popüler Doğu Ekspresi turu yeniden gündemde! Peki Ankara-Kars arası fiyat tarifesi ne kadar?

Kış aylarının gelmesiyle beraber kar yağışları etkili olmaya başladı. Akıllara ise kış aylarında pek çok kişinin tercih ettiği doğu ekspresi turu geldi. Eşsiz manzarası, sıcacık ortamı ve inanılmaz yerler görme imkanı sunan bu tura aylar öncesinden sıraya giriliyor desek...

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Ankara'dan başlayıp Kars'ta biten Doğu Ekspresiyle tren yolculuğu yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 24 saat süren yolculukta, yolcular eşsiz manzaralar eşliğinde Kars'a varıyor.

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1 AYDAN AZ KALDI

Turistik Doğu Ekspresi trenleri Ankara’dan 23.12.2024 (dâhil)-28.02.2025 (dâhil) tarihleri arasında Pazartesi, Çarşamba, Cuma günlerinde ve Kars’tan 25.12.2024 (dâhil)-02.03.2025 (dâhil) tarihleri arasında Çarşamba, Cuma, Pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacaktır.

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GİDİŞ - DÖNÜŞTE 5 İSTASYONDA GEZİ

Turistik Doğu Ekspresi treni ile 2024-2025 sezonunda Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde 30 olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştiriliyor. Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında ve Kars–Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılıyor.

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SİZ OLSANIZ NERCİH EDER MİSİNİZ?

Turistik Doğu Ekspresi trenleri 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşmakta. Her bir yataklı vagon 10 adet kompartımandan, her bir kompartıman ise 2 adet yataktan oluşmak üzere trenin kapasitesi 160 kişidir.

Trenlerin vagon başına tek yön ücreti dönemlerine göre KDV dâhil aşağıdaki gibidir. Vagonlarda 10 adet kompartımanlı 20 kişi kapasiteli.

İŞTE FİYATLAR:

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Kars tren Doğu Ekspresi tur
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