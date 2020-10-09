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Kültür ve Turizm Bakanlığından otellerle ilgili yeni karar

TURİZM HABERLERİ  | 09.10.2020 10:06 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerine de "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından otellerle ilgili yeni karar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla yayımlanan yeni genelge ile "Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi"nin "Güvenli Turizm Sertifikası" bölümünde değişiklik yapıldı.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında, olağanüstü salgın koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve "www.tga.gov.tr" adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen "Güvenli Turizm Sertifikası"nın, Bakanlık belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince de alınması zorunlu olacak.

Bakanlık tarafından 1 Temmuz'da yayımlanan söz konusu genelgede, "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerine getirilmişti.

Yeni genelge ile halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin "Güvenli Turizm Sertifikası" olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmeyecek.

Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 ila 49 oda kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin ise 1 Ocak 2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı "www.tga.gov.tr" adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen sertifika koşullarını yerine getirerek Güvenli Turizm Sertifikası'nı almaları gerekiyor.

Sertifika alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi halinde işletme faaliyetlerine son verilecek.

İkametgah adresi yurt dışında olan, Kovid-19 teşhisi konulan ve sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin genelgede belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıylaişletme faaliyetleri sonlandırılacak.

KAYNAK:AA

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