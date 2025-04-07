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Mardin'i, Ramazan Bayramı tatilinde 250 bin kişi ziyaret etti

07.04.2025 15:52
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Mardin 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, "9 günlük bayram tatili boyunca otellerimiz yüzde 100 doluydu. Mardin'e ziyaretçi akını vardı. Çevre illere gelenler de Mardin'i gezdi. Konaklama ve günübirlik ziyaretçilerimizle birlikte kente 9 günlük bayram tatilinde 250 bin kişi ziyaret etti" dedi.

Mardin'i, Ramazan Bayramı tatilinde 250 bin kişi ziyaret etti

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve işlenmiş taşlarla yapılan evleri ile yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği gözde kentlerden olan Mardin'de, 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otelin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören, farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörü ve kardeşçe yaşadığı kente gelenler, tarihi sokak ve caddeler ile Cumhuriyet Meydanı, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda mekanı ziyaret etti.

Tarihi kentin tarihi ve kültürel miraslarından biri olan ve Doğu'nun Efes'i olarak bilinen Dara Antik Kenti, ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu. Bayram boyunca binlerce kişiyi ağırlayan antik kentte, yoğunluk nedeniyle köylüler de kendi evlerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Açık hava müzesine dönüşen antik kenti ziyaret eden turistlere, köyde yaşayan çocuklar ve gençler rehberlik yaptı, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini ziyaretçilere anlatarak hem turistlerin ilgisini çekti hem de aile ekonomisine katkı sağladı.

Turizm sektörünün ilgiden memnun olduğunu ifade eden Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, "9 günlük bayram tatili boyunca otellerimiz yüzde 100 doluydu. Mardin'e ziyaretçi akını vardı. Çevre illere gelenler de Mardin'i gezdi. Özellikle Diyarbakır'da, Urfa'da, Batman'da yaşayanlar ve buraları gezmeye gelenler de günübirlik tarihi kente geldi. Konaklama ve günübirlik ziyaretçilerimizle birlikte kente 9 günlük bayram tatilinde 250 bin kişi ziyaret etti. Bayram tatili memleketimize, bölgemize, turizme çok ciddi katkısı oldu" dedi.

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'HEDEF, TURİZMİ 12 AYA YAYMAK'

Kentteki turizm hedeflerine değinen Gürgör, "Allah'a çok şükür şu an nisan-mayıs ayında çok ciddi taleplerimiz mevcut. Nisan ayında müsaitlik durumumuz minimuma düştü. O açıdan biz turizmciler olarak çok mutluyuz. Mardin, turizmde en çok misafiri ağırlayan ve misafiri gelen il. Yukarı Mardin'deki tarihi dokusuyla, kilise ve medresesiyle, gastronomisiyle ve açık hava müzesi yapısıyla çok şanslıyız. Gelen misafirler ırkı, dini, dili ne olursa olsun kendinden bir parça görüyor. O açıdan biz çok mutluyuz, inşallah bunu tamamıyla 12 aya veya minimum 10 aya yayıp Mardin'imizi en iyi yere getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kentte yöresel ürünler satan İbrahim Akdoğan, yüzlerinin güldüğünü ifade ederek, "Esnaf olarak çifte bayram yaşadık. İnşallah böyle devam eder. Şu an hala yoğunluk var, turizm sezonu da açıldı. Geleceğe dönük ümitliyiz, umutluyuz ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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