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Marmaris'e "Explora I" kruvaziyeriyle 590 yolcu geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi.

Marmaris'e "Explora I" kruvaziyeriyle 590 yolcu geldi

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD'li 590 yolcu ve 630 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Kruvaziyerin, gece saatlerinde demir alarak Bodrum Limanı'na gitmesi bekleniyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Muğla gemi
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