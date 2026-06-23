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Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeri 4 bin 121 turist getirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesini, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle gelen 4 bin 121 turist ziyaret etti.

Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeri 4 bin 121 turist getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide 4 bin 121 yolcu ve 1287 personelin bulunduğu belirtildi.

Marmaris e "MSC Divina" kruvaziyeri 4 bin 121 turist getirdi 1

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

Marmaris e "MSC Divina" kruvaziyeri 4 bin 121 turist getirdi 2

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.
Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

MSC Divina'nın bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın turist Kruvaziyer
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