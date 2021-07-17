FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Marmaris'te bayram yoğunluğu! Nüfusu 5 katına çıkacak

Marmaris'te bayram yoğunluğu! Nüfusu 5 katına çıkacak

17.07.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın kış nüfusu 123 bin olan Marmaris ilçesinde turizmciler, Kurban Bayramı sürecinde konaklama ve günübirlik gelenlerle birlikte nüfusun 5 katı kadar kişinin tatil yapacağını söyledi. Yaşanacak tatilci yoğunluğu dikkate alınarak, ilçede, bayram süresince belediye çalışanlarının izinlerinin iptal edildiği bildirildi.

Marmaris'te bayram yoğunluğu! Nüfusu 5 katına çıkacak

9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi Marmaris ve turistik kırsal mahallerinde tatilci yoğunluğu oluştu. Pandemi nedeniyle araçlarıyla gelmeyi tercih eden tatilciler, konaklama tesislerinin otoparkları dolunca yol kenarlarına park etti. Tatilciler gündüz plaj ile otellerin havuz başlarını, akşam ise çeşitli restoran ile kafeteryaların bulunduğu Kordon Caddesi ve Yat Limanı'nda yoğunluk oluşturdu. Tatilciler, 96 bar, disko ve gece kulüplerinin bulunduğu Barlar Sokağı'nda müziklerin kapanma saati olan 00.05'e kadar eğlendi.

Marmaris ve Datça ilçelerine geçiş noktasındaki Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'ndan dün gece ve bugün yaklaşık 25 bin araç geçiş yaptı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü verilerine göre ilçe merkezi ve Selimiye, Bozburun, Orhaniye, Söğüt gibi turistik mahallelerde 14 bin araç olduğu bildirildi. Çadır kamplar dolarken, ağaç altlarına çadır kuranlar oldu.

BAYRAM ÇOK YOĞUN GEÇECEK

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğu, "3 yıldız ve üzeri her şey dahil çalışan nitelikli otellerimizin hepsi dolu. Doluluk deniz kıyısı otellerde yüzde 100. Niteliksiz dediğimiz apart otel gibi konaklama tesislerin çoğunluğu açmadı. Kurban Bayramı öncesi ciddi rezervasyon vardı. Şu an iç pazarda talep çok fazla. Bayram 3-4 gün önce başlamış oldu. Kurban Bayramı döneminde 500 bin üzerinde bir tatilci bekliyoruz. İlçenin kış nüfusunun 5 katı kadar bir nüfus olacaktır. 70 bin yatak kapasitemiz var ama tatilciler 2-3 günlük konaklama yapıyor. Bu nedenle yatak sıkıntısı çekmeyeceğiz. Bizler hazırlığımız yaptık misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

1

"9 GÜNLÜK SÜREÇTE MARMARİSİMİZİ YOĞUN GÜNLER BEKLİYOR"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin ise, "1 Temmuz normalleşme süresi sonrası iç pazarımızda yoğunluk vardı. Pandemi ve dış pazarda yaşanan sıkıntılar vardı. Bunlar yavaş yavaş atlatacağız. Özellikle 3 yıldız ve üzeri her şey dahil çalışan oteller dolu. Ağustos sonuna kadar nitelikli tabir ettiğimiz yıldızlı oteller dolu olacaktır. Kurban Bayramı için ön rezervasyonlar çoktu. 9 günlük süreçte Marmaris'imizi yoğun günler bekliyor" diye konuştu.

2

"YOĞUNLUKTAN MEMNUNUZ"

Marmaris Yat Limanı'nda restoran işletmecisi Hasan Binay, "Yoğun bir artış var her şey yolunda. Marmaris şu an inanılmaz yoğun. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz var. Koronavirüs tedbirlerine uyduğumuz sürece güzel bir bayram geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Kafeterya ve restoran işletmecisi İbrahim İslik de, "Marmaris bayram süreci öncesinden yoğun bir kalabalık oluştu. Umutlarımız yeşerdi ve bayram süresince misafirlerimizle ilgileneceğiz" diye konuştu.

3

BAYRAM SÜRESİNCE BELEDİYE ÇALIŞANLARININ İZİNLERİ KALDIRILDI

Marmaris Belediyesi 9 günlük bayram süresince tüm izinleri kaldırdı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı açıklamada, "Aldığımız bilgilere göre şimdiden bir yoğunluk oluştu. Bayram süresince yoğun bir tatilci bekliyoruz. 240 temizlik işçimiz, 56 çöp aracı ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallesinde 24 saat esasına göre çalışacak. Çöp alma sefer sayılarımızı artırdık. Tatilcilerimizin ve Marmarislilerin sorunlarına anında çözüm bulmak için tüm mesai arkadaşlarımız görevde olacaktır. Hepimiz teyakkuz halindeyiz" dedi.

4

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozduŞeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi sessizliğini bozdu
PARTNERGizem Karaca plaja indiGizem Karaca plaja indi
Çarpıcı artış: 4,5 milyon kişi oldu!Çarpıcı artış: 4,5 milyon kişi oldu!
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Muğla Marmaris
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

Dev banka duyurdu! Flaş Bitcoin kararı

Dev banka duyurdu! Flaş Bitcoin kararı

İkinci el otomobil fiyatları düşer mi?

İkinci el otomobil fiyatları düşer mi?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Önemli teklif TBMM Genel Kurulunda

Önemli teklif TBMM Genel Kurulunda

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret desteği kapıda

İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret desteği kapıda

Turizmi teşvik kanun teklifinin 3 maddesi kabul edildi

Turizmi teşvik kanun teklifinin 3 maddesi kabul edildi

Süre uzatıldı, yıl sonuna kadar ücretsiz olacak

Süre uzatıldı, yıl sonuna kadar ücretsiz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.