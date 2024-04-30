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Otelde 'milliyet farkı' ücreti skandalı! Alman ve İngiliz'e yok, Türk'e ise ekstra ücret... Fatih Portakal'dan çok sert tepki

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
30.04.2024 06:44
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Antalya'daki bir otelde rezervasyon yaptırmak isteyenlerden alınan 'Milliyet farkı' ücreti gündem yarattı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddialar sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu skandal iddialarla ilgili gazeteci Fatih Portakal'dan ise çok sert bir tepki geldi. Portakal, "Aşağılık bir haber" ifadelerini kullandı.

Otelde 'milliyet farkı' ücreti skandalı! Alman ve İngiliz'e yok, Türk'e ise ekstra ücret... Fatih Portakal'dan çok sert tepki

Antalya'daki bir otele rezervasyonunu bir İngiliz internet sitesi üzerinden yapan Türk vatandaşı, 120 Euro 'milliyet farkı' ücreti ödemek zorunda kaldı. Üstelik bu ilk de değildi. 2022 yılında da aynı otel, akrabalarıyla tatil yapan Avukat Bahadır Türker'den de 'milliyet farkı' ücreti talep etti ve aldı.

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ALMAN PASPORTLU KUZENLERİNDEN EKSTRA ÜCRET TALEP EDİLMEDİ

Alman pasaportu olan kuzenleri ise ekstra bir ödeme yapmadı.

Yaşadığı olayı Sözcü TV'ye anlatan avukat Türker, "İstnabul'a döner dönem tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduk" dedi.

İKİ YILDIR DEVAM EDEN HUKUK MÜCADELESİ

Hakem Heyeti ise alınan kararın yasal olmadığını ve 'Millet farkı' ücretinin aileye geri ödenmesine karar verdi. Bilirkişi de Türker ailesinin lehine karar vermesine rağmen, aile hem parasını alamadı hem de iki yıldır hukuk mücadelesine devam ediyor.

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Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Bu rezervasyonun hangi ülkeden yapıldığına bakılmaması, ekstra bir ücretin de talep edilmemesi gerekiyor" diye konuştu.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

'Milliyet farkı' ücreti iddiaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, otele tepki gösterirken Kültür ve Turizm Bakanlığı da harekete geçti. Yapılan açıklamada otelle ilgili denetim ve incelemenin başlatıldığı duyuruldu.

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FATİH PORTAKAL'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Öte yandan Gazeteci Fatih Portakal'dan 'milliyet farkı' skandalına çok sert tepki gösterdi. Portakal "Aşağılık bir haber bu. Aşağılık bir uygulama" diye konuştu.

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Yer: Antalya! Otelde konaklayan müşteri faturada 'milliyet farkı'nı görünce şaşkına döndü... Bakanlıktan açıklama gecikmedi Yer: Antalya! Otelde konaklayan müşteri faturada 'milliyet farkı'nı görünce şaşkına döndü... Bakanlıktan açıklama gecikmedi


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