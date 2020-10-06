FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm
  4. Otellerde HES kodu zorunluluğu getirildi! Turistleri kapsayacak mı?

Otellerde HES kodu zorunluluğu getirildi! Turistleri kapsayacak mı?

TURİZM HABERLERİ  | 06.10.2020 08:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı kararıyla, 50 oda ve üzeri konaklama tesislerine girişte Türk misafirlere, Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunlu hale getirildi. Bu uygulamanın yabancı turistleri kapsamadığı açıklandı.

Otellerde HES kodu zorunluluğu getirildi! Turistleri kapsayacak mı?

Koronavirüs sürecinde 'Safe Tourism: Güvenli Turizm' sloganıyla 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' uygulaması ile dünyaya örnek olan Türkiye ve özellikle Antalya'da, yabancı hareketliliği devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesisleri için girişlerde HES kodu zorunlu hale getirildi. Bu uygulama, şu an için sadece Türk misafirler için geçerli.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarının öne çıktığı yeni sosyal hayat döneminde, otellerde uygulanacak HES kodu zorunluluğunun ayrıntıları da belli oldu. Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden HES uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra müşteri kabul edilecek. HES kodu sorgulamasının hem rezervasyon yapılırken (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) hem de müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılması, sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin rezervasyon ve tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.

Artık HES kodu zorunlu... HES kodu nedir, ücretli mi? HES kodu blokeli ne demek? HES kodu SMS ile nasıl alınır?Artık HES kodu zorunlu... HES kodu nedir, ücretli mi? HES kodu blokeli ne demek? HES kodu SMS ile nasıl alınır?

KORONAVİRÜSLÜ VE TEMASLILAR İZOLASYON ODASINA ALINACAK

Konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgileri, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu kapsamında Covid-19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanacak. Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişiler misafir izolasyon odalarına alınacak.

2

YABANCI TURİST İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, otellerde zorunlu hale getirilen HES kodu uygulamasının sadece Türk misafirler için geçerli olduğunu, yabancı turistler için geçerli olmadığını belirterek, "Normalleşme sürecinde otellere yeni bir zorunluluk daha geldi. Bu da HES kodu. Türk misafirlerimiz artık 1 Ekim'den beri otellere geldiklerinde, giriş yapmadan önce mutlaka HES kodunu bize bildirmek zorundalar. Sezon hala devam ediyor. İyi bir yıl geçirdik. İyi bir ekim geçirdik. Havalar da iyi gidiyor. Ruslar birinci sırada yine, Ukrayna hızını kesmeden devam ediyor. İngiltere'nin aldığı kararın politik ve siyasi olduğunu düşünüyorum. Çünkü turizm sektöründe bu kadar önlemlerin alındığı, güvenilir turizm sertifikasının bu kadar iyi uygulandığı bir ülkeye karşı karantina kararının yanlış olduğunu düşünüyorum" dedi.

1

'KIŞA KONSANTRE OLDUK'

Konsantrasyonun bundan sonra kışa yönelik olduğunu vurgulayan Ülkay Atmaca, "Çünkü yavaş yavaş oteller kapanmaya başladı bazı bölgelerimizde. Bu sene zaten pandemi nedeniyle ancak yüzde 50 civarında otel açmıştık. Birkaç haftadır başlayan yavaş yavaş kapanmalar söz konusu bazı bölgelerimizde. Dolayısıyla açık otel sayımız her geçen gün biraz daha azalıyor. Kışa konsantre olduk. İngiltere ile ilgili büyük umutlarımız vardı kışla ilgili. İngiltere'nin bizi kırmızı listeye alması üzücü. Umarım İngiltere bir an önce bu kararından vazgeçer ve eskiden olduğu gibi veya pandemi döneminde olduğu gibi İngilizlerin Türkiye'ye gelmesine izin verir" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
Sayıları 1 milyonu geçtiSayıları 1 milyonu geçti
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Türk İHA'larına talip oldu: Hakkını vermem gerekiyor
Türk İHA'larına talip oldu: Hakkını vermem gerekiyor
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu! TOKİ'de indirim müjdesi
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu! TOKİ'de indirim müjdesi
Dünya Bankası Başkanı'ndan flaş çağrı
Dünya Bankası Başkanı'ndan flaş çağrı
Ekim ayı sıfır araç kampanyaları ile geldi!
Ekim ayı sıfır araç kampanyaları ile geldi!
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ruslar akın akın Antalya'ya geliyor
Ruslar akın akın Antalya'ya geliyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'ya eylülde gelen turist sayısı 1 milyonu aştı
Sayıları 1 milyonu geçti
Turist sayısı ağustosta yüzde 71 azaldı
Bakanlık açıkladı! Yüzde 71 azaldı
30 yıllık Hilton İzmir Oteli kapatılıyor
30 yıllık otel kapatılıyor
Ruslar akın akın Antalya'ya geliyor
Ruslar akın akın Antalya'ya geliyor
Antalya'ya gelen turist sayısı 1.5 milyonu geçti
O ilimizde büyük hareketlilik!
Dünyaca ünlü Uzungöl son 20 yılın en sakin turizm sezonunu yaşıyor
Dünyaca ünlü Uzungöl son 20 yılın en sakin turizm sezonunu yaşıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.