Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyondan fazla turist gezdi

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, beyaz cennetin artık eski güzel günlerine dönmeye başladığını söyledi.

Geçen yıl kapalı olan birçok tesisin bu yıl yeniden kapılarını açtığını aktaran Şen, sonbaharda da termal turizm hareketiyle bölgede yoğunluğun artacağını dile getirdi.

"YILI 1 MİLYON 200 BİN TURİST İLE KAPATACAĞIZ"

Bölgedeki turist yoğunluğunun gelecek yıl için turizmcilere umut verdiğini dile getiren Şen, şunları söyledi:

"Pamukkale'de pandemi döneminde koyduğumuz 1 milyon ziyaretçi hedefine 9 ayda ulaşmamız bizler için oldukça sevindirici. Bundan sonraki yaklaşık 3 ayda 200 bin kişinin gelmesini bekliyoruz. 2021 yılını 1 milyon 200 bin turistle kapatacağız. Şu an itibarıyla Güney Kore ve Tayvan'dan rezervasyonlar alıyoruz. Ekim ayından itibaren Uzak Doğu'dan misafirlerimizin de rezervasyonları gelmeye başladı."

"2022 HEDEFİ 3 MİLYON TURİST"

Pamukkale'de ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini ifade eden Şen, uçak seferlerinin artarak sürdüğünü aktardı.

Şen, "2022 yılı hem Türkiye hem de Pamukkale için çok daha iyi olacak diyebiliriz. Uçak seferleri tamamen açılırsa 2019 yılında yakaladığımız rakamların 2022'de kesinlikle üzerine çıkacağız ve 3 milyon hedefine rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyorum." dedi. (AA)



