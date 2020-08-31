Pandemi sürecinde Antalya'ya gelen turist sayısı, 1 milyonu aştı

Koronavirüs salgını, hem Türkiye'de hem de dünyada en çok turizm sektörünü etkiledi. Mart ayından itibaren Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, tüm yurt dışı uçuşlarına kapatıldı. Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki normalleşme süreci ise 1 Haziran'da başladı. 1 Haziran itibarıyla Fraport-Tav Uluslararası Antalya Havalimanı da iç hat uçuşlarına yeniden açıldı. 1 Temmuz itibarıyla dış hat uçuşlarının başladığı Antalya Havalimanı, yolcu hareketliliği bakımından koronavirüs salgını öncesindeki günlerine döndü.

Antalya Havalimanı verilerine göre, 1 Temmuz- 30 Ağustos'taki 2 aylık süreçte iç hatlarla 309 bin 314 kişi gelirken, 294 bin 858'i giden yolcu olmak üzere toplam yolcu trafiği 604 bin 172 kişi olarak gerçekleşti.

1 Temmuz- 30 Ağustos'taki dış hat uçuşlarında, toplam 951 bin 82 yabancı turistin indiği Antalya Havalimanı'ndan 716 bin 821 turist ise yolcu edildi. 2 aylık süreçte toplam 1 milyon 667 bin 903 kişilik yolcu trafiği yaşandı.

HAFTA SONU 160 BİNİ AŞTI

Antalya Havalimanı'na 1 Temmuz'dan itibaren gelen yabancı turist sayısı ise İstanbul üzeri aktarmalı iç hat uçuşlarla gelen turistler de hesaplandığında, toplam 1 milyonu aştı. Ocak, şubat ve mart ayının ilk yarısı ile birlikte yılbaşından bu yana gelen toplam turist sayısı da 2 milyon 100 bini geçti.