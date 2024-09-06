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  4. Popülerliği arttıkça artıyor! Tatilciler arasında 'İznik' akımı başladı, fiyatlar en fazla 4 bin TL oynuyor: "Müstakil villalara talep artıyor"

Popülerliği arttıkça artıyor! Tatilciler arasında 'İznik' akımı başladı, fiyatlar en fazla 4 bin TL oynuyor: "Müstakil villalara talep artıyor"

06.09.2024 10:43
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Tatil döneminde Ege ve Akdeniz'deki yoğunluk yerine daha sakin ve müstakil bir tatil adresi arayanların yeni gözdesi Bursa'nın İznik ilçesi oldu. İznik doğal güzellikleriyle büyülediği gibi dört imparatorluğun başkenti olarak tarihi atmosferiyle de etkiliyor. İznik'teki müstakil havuzlu villaların popülerliğinin gitgide artacağı konuşuluyor.

Türkiye'de tatil için en popüler adresler Ege ve Akdeniz'de. Ancak buralardaki curcuna herkese göre değil. Haliyle sakinlik arayanlar rotayı Bursa'nın İznik ilçesine çevirdi. İznik'te tatilciler 4-10 kişi kapasiteli havuzlu villalarda günlüğü 8-12 bin TL arasında değişen fiyatlarla konaklayabiliyor.

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4 İMPARATORLUĞUN BAŞKENTİ

M.Ö. 377 ve M.Ö. 64 yılında Bithynia Krallığı’na, 1080 yılında Selçuklu Devleti’ne, 1204-1261 yıllarında Bizans İmparatorluğu'na, 1331-1335 yıllarında ise Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Bursa’nın İznik ilçesi, Türkiye’nin en büyük 5’inci gölü, bazilikası, dünyaca ünlü çini ve seramikleri, Helenistik çağdan kalma ızgara planlı kent yerleşimi, Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden kalan anıtsal yapıları ile kültür turizminin yanı sıra ‘müstakil tatil’ anlayışıyla tatilcilerin de gözdesi oldu.

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PANDEMİDEN SONRA RAĞBET ARTTI

Özellikle Covid-19 pandemisinin ardından geleneksel olarak tercih edilen 5 yıldızlı otellerin, yerini doğayla iç içe, izole ve kişisel alan sunan tatil anlayışına bırakmasıyla, ilçede inşa edilen göl manzaralı, havuzlu, müstakil villalar, 4 mevsim tercih edilmeye başlandı. Günlük konaklama bedeli 8-12 bin TL arasında değişen, 4 ile 10 kişi kapasiteli havuzlu villalar sadece yaz aylarında değil, 4 mevsim yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

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"PANDEMİ, TATİL ANLAYIŞINI KÖKTEN DEĞİŞTİRDİ"

Konaklama tercihlerinin değişmesiyle, yerli ve yabancı turistlerin İznik’e ilgisinin arttığını söyleyen turizmci Ali Gençtürk, pandemi döneminin bu değişimde önemli bir etken olduğuna dikkat çekerek, “Pandemi dönemi, insanların tatil anlayışını kökten değiştirdi. Artık kalabalık otellerde konaklamak yerine, daha izole ve mahremiyet sunan villalar tercih ediliyor. İnsanlar hem güvende olmak istiyor hem de doğayla baş başa kalarak huzurlu bir tatil geçirmek istiyorlar” dedi.

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"MÜSTAKİL VİLLALARA TALEP ARTIYOR"

Yeni tatil anlayışının özellikle aileler ve arkadaş grupları arasında yaygınlaştığını belirten Gençtürk, “Özellikle aileler, çocuklarıyla daha rahat vakit geçirebilecekleri, kendilerine özel alanlarda konaklamayı tercih ediyor. Aynı şekilde arkadaş grupları da bu tür villalarda hem birlikte vakit geçirme hem de bireysel alanlarında dinlenme imkanı buluyorlar. Müstakil villaların sunduğu olanaklar, 5 yıldızlı otellerle yarışır nitelikte. Bu villalar, tatilcilere 5 yıldızlı otel konforunu sunarken, aynı zamanda özgürlük ve mahremiyet sağlıyor. Kendi havuzunuzda yüzebilir, kendi bahçenizde dinlenebilir ve dilediğiniz zaman dışarı çıkmadan tatilinizi sürdürebilirsiniz” diye konuştu.

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"KENDİLERİNİ EVLERİNDE HİSSETMEK İSTİYORLAR"

Müstakil havuzlu villaların önümüzdeki yıllarda popülerliğinin daha da artacağını söyleyen Ali Gençtürk, “Bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Tatilciler artık sadece bir yerden bir yere gitmek değil, gittikleri yerde kendilerini evlerinde gibi hissetmek istiyorlar. Bu da müstakil villaları ön plana çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İznik tatil villa
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